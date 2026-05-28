Un homenaje en Vigo para ensalzar el apoyo a los más vulnerables

La Fundación Celta, la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, la Fundación Bimba y Lola y Conservas Orbe por su contribución a una sociedad más inclusiva, humana y solidaria a través de sus proyectos; y la cantante gallega Luz Casal por su trayectoria y compromiso con causas sociales, su sensibilidad y capacidad inspiradora como referente más allá de la música. Fueron los galardonados en la primera edición de los premios Granadas Solidarias Galicia, cuya gala se celebró esta tarde en el Hotel Pazo los Escudos. Organiza estos reconocimientos el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo.

Raúl Torres, el director gerente del Hogar y Clínica San Rafael, ensalzó el papel de las empresas como agentes de transformación social y de progreso. «La colaboración del tejido empresarial resulta esencial. Gracias al apoyo, la sensibilidad y la implicación de muchas entidades, es posible impulsar proyectos, generar oportunidades y desarrollar iniciativas que mejoran la vida de las personas más vulnerables», subrayó.

Tras la entrega de los galardones, los representantes de las entidades distinguidas participaron en un breve diálogo acompañados por Olalla Carril, coordinadora de Solidaridad del Hogar y Clínica San Rafael, en el que compartieron experiencias y reflexionaron sobre el compromiso social de sus organizaciones.

La I Edición de Granadas Solidarias Galicia nace con vocación de continuidad para reconocer e impulsar iniciativas que generan un impacto positivo real.

Relato por verdad

El acto contó también con la participación de Xurxo Torres, consejero delegado de Torres y Carrera, quien reflexionó sobre la comunicación de entendimiento, sustituyendo relato por verdad y abriendo espacios para conversaciones rigurosas y vinculantes con la sociedad.

Juan José Ávila, consejero provincial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, se dirigió a los asistentes para poner en valor la labor de la Orden, que constituye «una red que protege, acompaña y cuida a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad».

Es una red integrada por más de 17.000 profesionales, 150 hermanos y más de 3.100 personas voluntarias que hacen posible cada día la labor desarrollada en hospitales, centros sociales y dispositivos asistenciales de todo el mundo.