Dispar desembarco en Vigo: de los 14.400 euros por pasaje del «Star Legend» a los 800 del «Arvia»
Ambos suman casi 7.000 viajeros, de los que 294 están embarcados en el megayate oceánico
Día de contrastes en el Muelle de Trasatlánticos donde este jueves han dado cita el gigantesco Arvia y el pequeño Star Legend, dos buques de turismo enfocados hacia clientelas muy dispares.
De un lado, el Arvia es todo un gran complejo vacacional para el disfrute de familias que acercó a Vigo a 6.533 pasajeros británicos y 1.681 tripulantes que llegaron en crucero de una semana con inicio y final en Southampton y paradas en Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo a precios desde 800 euros por persona.
Muchos niños entre el pasaje que aprovechan las vacaciones de primavera que los colegios británicos conceden durante última semana de mayo.
Por su parte, el lujoso e intimista Star Legend llegó con 294 cruceristas de mayoría estadounidense y alto poder adquisitivo de los que cuidan 199 tripulantes. El buque, que cumple el rol de un megayate oceánico arribó en viaje de 24 noches entre Grecia y Burdeos con precios a partir de unos 14.400 euros.
Lo que queda de temporada el Arvia volverá en tres escalas más los días 4 de junio y 23 y 30 de julio, y el Star Legend, el 1 de septiembre.
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