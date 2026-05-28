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Dispar desembarco en Vigo: de los 14.400 euros por pasaje del «Star Legend» a los 800 del «Arvia»

Ambos suman casi 7.000 viajeros, de los que 294 están embarcados en el megayate oceánico

Vigo se llena de cruceristas con la llegada del «Arvia» y el «Star Legend»

Vigo se llena de cruceristas con la llegada del «Arvia» y el «Star Legend»

Alba Villar

Francisco Díaz Guerrero

Día de contrastes en el Muelle de Trasatlánticos donde este jueves han dado cita el gigantesco Arvia y el pequeño Star Legend, dos buques de turismo enfocados hacia clientelas muy dispares.

De un lado, el Arvia es todo un gran complejo vacacional para el disfrute de familias que acercó a Vigo a 6.533 pasajeros británicos y 1.681 tripulantes que llegaron en crucero de una semana con inicio y final en Southampton y paradas en Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo a precios desde 800 euros por persona.

Doble desembarco con 7.000 cruceristas: el exclusivo «Star Legend» y el «Arvia» amarran en Vigo

Doble desembarco con 7.000 cruceristas: el exclusivo «Star Legend» y el «Arvia» amarran en Vigo

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El crucero «Arvia» junto al megayate oceánico «Star Legend», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo. / Marta G. Brea

Muchos niños entre el pasaje que aprovechan las vacaciones de primavera que los colegios británicos conceden durante última semana de mayo.

Por su parte, el lujoso e intimista Star Legend llegó con 294 cruceristas de mayoría estadounidense y alto poder adquisitivo de los que cuidan 199 tripulantes. El buque, que cumple el rol de un megayate oceánico arribó en viaje de 24 noches entre Grecia y Burdeos con precios a partir de unos 14.400 euros.

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Lo que queda de temporada el Arvia volverá en tres escalas más los días 4 de junio y 23 y 30 de julio, y el Star Legend, el 1 de septiembre.

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