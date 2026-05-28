La Diputación de Pontevedra reconoce el valor del turismo excelente y diverso

«Natural, non masificado, ordenado, excelente e diverso». Así será el turismo del futuro en la provincia, según trasladó el presidente de la Diputación, Luis López, en la gala de los primeros Premios Turismo Rías Baixas, celebrada esta tarde en el Parador de Baiona. Se entregaron ocho reconocimientos a proyectos y personas que destacaron entre los más de 80 aspirantes: sus representantes recibieron un galardón diseñado por la artesana Ana Tenorio. La actriz Marta Larralde condujo el evento, en el que participó Toni Nadal, conferenciante y exentrenador del tenista Rafa Nadal, quien puso en valor las fortalezas de este destino.

Una de las siete categorías reconocidas en estos premios fue la de «Turismo responsable», que recayó en la empresa Piragüilla, de la Illa de Arousa, «capaz de facer aínda máis memorable a visita a unha das xoias das Rías Baixas», señaló López. El galardón a la innovación fue para Tee Travel SL, que «traballan coa outra moeda de curso legal do turismo, que non é o euro, senón a confianza». En la categoría de Experiencia en Redes, fue distinguida la propuesta de Bosque de Nadal de Noalla, «un regreso á esencia dunhas datas: familia, diversión sen pantallas, contacto co real, a natureza».

El premio al mejor proyecto municipal se lo llevaron las Aldeas de Nadal de Lalín, ya que, «nas Rías Baixas da terra adentro, o Nadal de Lalín compite con outro La, o de Laponia». En la modalidad de mejor oficina de la red Rías Baixas, fue reconocida Mar de Santiago, «a casa da hospitalidade», mientras que el premio a la mejor persona informadora turística fue para Valentín Verea, «máis que un guía, un amigo» para los visitantes de Mondariz Balneario. Finalmente, en la categoría de Mejor Trayectoria, se entregaron dos galardones: uno para Casa do Patrón, de Lalín, y otro para Francisco González López, «para lembrarnos que toda unha vida dedicada á atención aos demais sempre leva premio», apuntó el presidente provincial.

Modelo responsable

El objetivo de estos premios, según trasladó la Diputación, es «recoñecer a achega de persoas, empresas e institucións de distintos concellos e diversos ámbitos do turismo a consolidar un modelo turístico responsable co medio ambiente e descentralizado». «Cada porta aberta de cada establecemento, cada servizo atendido, cada sorriso ao visitante, cada axuda ao peregrino, ao visitante, cada medida que adoptades para que Rías Baixas sexa unha das provincias con máis bandeiras azuis, con máis certificados de calidade, é porque alguén está detrás, e sodes vós, así que grazas a todos», apuntó López.

El presidente provincial destacó la singularidad de cada uno de los ayuntamientos de la provincia, así como la posibilidad de disfrutarlos en cualquier momento del año. «Non somos unha soa Rías Baixas, somos 61 formas singulares de entender o noso territorio: unha por cada concello. Non somos un destino de verán, porque non hai día nin estación mala para coñecernos», apuntó. Además, señaló que el turismo, para la Diputación, «non é só unha cifra que medra e medra». «É un valor a protexer. Visitar é compatible con vivir. Calidade turística é compatible con calidade de vida. E compartir riquezas é compatible con coidalas», reivindicó.

Acudieron a la gala profesionales del sector, representantes «de boa parte dos concellos» y miembros de entidades públicas y privadas. El anfitrión fue el diputado y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña. El acto se vivió como una celebración del modelo de turismo que se promueve desde las Rías Baixas y la Diputación.