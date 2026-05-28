Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios y cortes de tráfico para este fin de semana

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas 2026, el mayor despliegue militar del año, ya se ha dejado notar esta semana en Vigo. Será este sábado día 30, San Fernando, patrón del ejército, pero los preparativos y ensayos están ya en marcha. Ayer hubo la primera toma de pulso del desfile aéreo. 21 aeronaves, líderes de diferentes formaciones, practicaron algunos números que el día grande repetirán con el triple de transportes.

Concretamente, habrá 30 aeronaves de caza y ataque, 14 de transporte y 24 helicópteros. Se distribuirán en 17 paquetes y tendrán que desfilar en un tiempo exacto de 10 minutos y 40 segundos. No pueden fallar, cada segundo es importante. Pero, además de esta muestra que requiere levantar la vista, también habrá propuestas en tierra y mar. La programación que arrancó el pasado martes 26 guarda sus platos principales para este fin de semana.

Este es el programa completo para el fin de semana:

Viernes 29: El viernes 29 de mayo, presidido por S.M. El Rey, se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. esta misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.

El viernes 29 de mayo, presidido por S.M. El Rey, se efectuará la en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. esta misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil. Sábado 30: el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado.

el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado. El desfile civil y militar ocupará buena parte de la avenida de Samil. Habrá motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), circulará La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y también habrá unidades a caballo. Pasarán casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

Cortes de tráfico por el desfile

El operativo diseñado por el área de Seguridade y Mobilidade arrancó el pasado jueves 22 con la instalación de la base logística militar en el Complexo Deportivo das Travesas, donde quedarán reservados carriles completos en las calles Carmen y Cesáreo González para autobuses y vehículos pesados del Ejército. Estas limitaciones se mantendrán hasta el 1 de junio.

Uno de los primeros puntos calientes será el entorno del Náutico. Allí arrancaron oficialmente los actos del martes con el izado solemne de bandera. Tanto durante los ensayos previos del día 25, como durante el acto oficial y el arriado del domingo 31, habrá cortes totales en Montero Ríos, Castelar y Pablo Morillo, además de restricciones puntuales en Concepción Arenal. El tráfico quedará limitado a vehículos autorizados y emergencias, mientras que también se prohibirá el montaje de terrazas en parte del paseo marítimo.

El centro de Vigo tampoco escapará al dispositivo dado el encuentro de música militar previsto en Porta do Sol, que obligará a reservar espacios para autobuses militares en Policarpo Sanz. También se realizarán cortes parciales de tráfico en calles como Colón, Príncipe, Elduayen, Velázquez Moreno o Progreso.

Este viernes 29, coincidiendo con la revista naval y la exhibición dinámica frente a la playa, se intensificarán las restricciones con cortes puntuales, limitaciones peatonales en el arenal y carriles reservados para transporte público.

El sábado 30, día grande del DIFAS, la ciudad afrontará el operativo más complejo del año. Desde primera hora de la mañana quedará blindado todo el eje de Samil, Avenida Europa y Avenida Atlántida. También se cerrarán los accesos al túnel de Bouzas hacia Europa, Argazada, Pertegueiras y varios viales de Canido y O Vao. El Concello limitará la movilidad privada y recomienda acudir únicamente en transporte público. De hecho, Avenida Europa quedará reservada prácticamente por completo para autobuses de Vitrasa y vehículos autorizados.

El plan incluye además corredores de emergencia, desvíos alternativos y filtros de acceso para residentes. La Policía Local y Protección Civil regularán manualmente muchos cruces para evitar el colapso en una jornada en la que Vigo espera decenas de miles de asistentes y la presencia de los Reyes.

El tiempo

Vigo y su área metropolitana afrontan varios días de tiempo estable y temperaturas al alza, antes de que la atmósfera se vuelva más inestable de cara al fin de semana. Este viernes se espera que las temperaturas echen el freno. Vigo se moverá en una máxima de 25 grados, con una mínima próxima a los 16, en una jornada marcada por nubes altas por la mañana y un aumento de la nubosidad de evolución durante la tarde. Aunque el mayor riesgo de chubascos tormentosos se concentrará en el interior de Galicia y en el este de Lugo, no se descarta un aumento de la inestabilidad también en zonas próximas al área viguesa.

El sábado el calor tendrá un pequeño repunte, pero más variable. La presencia de aire cálido en superficie y aire frío en capas altas favorecerá la formación de chubascos tormentosos. En Vigo se prevé una máxima de nuevo de 26 grados y una mínima de unos 16, con posibilidad de tormenta por la tarde. En puntos del área metropolitana, como Redondela, la previsión apunta a lluvia y chubascos ocasionales durante la jornada.

A partir del domingo, las temperaturas tenderán a mantenerse en valores similares a los del sábado. En conjunto, Vigo vivirá unos días de ambiente casi veraniego, con máximas por encima de lo habitual para la época y un final de semana en el que convendrá estar pendiente de la evolución de las tormentas.