Desajustes con la música, desafine, vestimenta incorrecta... la orquesta «Ciudad de Vigo» se queda sin cobrar

La «defectuosa prestación del servicio contratado» le ha valido al Centro Galego de Vitoria-Gasteiz para no abonar los 6.655 euros que restaban del contrato con la orquesta «Ciudad de Vigo» para las fiestas del Santiago Apóstol en julio de 2023. La Audiencia Provincial de Álava le ha dado la razón al centro cultural que se quejó en su demanda de que los cantantes «no se sabían las coreografías ni las letras; no se cumplieron los horarios; el tono, desafine, acoples, micrófonos que no funcionaban, y el desajuste de la música y canciones fue continuo; y, la vestimenta de alguno de los componentes no era correcta». Todo ello produjo «quejas y malestar», con disminución en la afluencia de público y disminución de en las ventas de los puestos.

El conflicto surgió tras las actuaciones de la orquesta los días 22 y 23 de julio. Aunque el Centro Galego abonó inicialmente la mitad de los honorarios pactados, rechazó pagar el resto al considerar que el espectáculo no cumplió con la calidad contratada.

La Audiencia considera que las irregularidades quedaron suficientemente acreditadas mediante testimonios de asistentes, miembros de la organización y grabaciones de vídeo aportadas al procedimiento. Entre las incidencias denunciadas llamaba la atención que los artistas promocionados en los carteles y los que finalmente actuaron sobre el escenario no eran los mismos.

Según la resolución, la actuación artística no alcanzó «un mínimo razonable» exigible en este tipo de contratos. «A la vista de los incumplimientos y la consecuente baja presencia de público al conjunto de la fiesta en torno a la cual se desarrollaba la actuación de la banda, el importe de la compensación del perjuicio causado con la rebaja del precio por el importe correspondiente con la factura objeto de la demanda», señala el fallo.

Incidencias «puntuales»

Por su parte, desde la orquesta se desacreditaban las incidencias denunciadas, señalando solo alguna «puntual» y sobre todo, «sin soporte probatorio alguno».

La sentencia, con fecha de abril de este año, es firme y contra el mismo no cabía la interposición de recurso.