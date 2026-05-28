Las cornetas resuenan en Vigo: seis bandas militares y una civil tocan juntas en Porta do Sol

Las calles del centro de Vigo se convirtieron esta tarde en el gran escenario de la música militar. A pocas horas del Día de las Fuerzas Armadas, más de dos centenares de soldados llegados de hasta seis unidades distintas interpretaron canciones castrenses e institucionales, aunque la Brilat y la Banda Municipal de Vigo (la única de tipo civil) también deleitaron con alguna tradicional gallega.

Hubo siete agrupaciones participantes. Vinieron músicos de la Guardia Real, de la Brilat, de la Legión, de la Escuela Naval Militar, de la Academia Básica del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y la Banda Municipal de Vigo (varias locales juntas). Cada una tenía un punto asignado del centro, desde el que emprenderían su propia marcha hasta la Porta do Sol. Allí, pasadas las 19.00 horas, se generó una gran confluencia de todas para un gran número final.

La coordinación del desfile musical despertó una enorme expectación entre vecinos y visitantes. Muchos ciudadanos detuvieron el paseo que estaban dando para disfrutar de un espectáculo poco habitual. Mientras, otros optaron por adelantarse y ocupar asiento junto al Sireno para no perder detalle. En el centro de la plaza se delimitó un cuadrado sobre el suelo para facilitar la entrada y salida ordenada de las distintas agrupaciones. El público llenó completamente la zona y las calles adyacentes: se veían espectadores hasta donde alcanzaba la vista. No entraba ni un alfiler.

El tiempo acompañó durante toda la jornada. Vigo alcanzó este jueves una temperatura máxima de 23 grados, con cielos parcialmente despejados y unas condiciones ideales para el desfile, especialmente teniendo en cuenta el peso de los instrumentos y el calor de los uniformes militares. La previsión meteorológica apunta además a que la estabilidad continuará durante el fin de semana. Para mañana se esperan temperaturas de entre 15 y 26 grados, mientras que el sábado oscilarán apenas un grado por debajo.

Pablo Hernández Gamarra

La celebración del Día de las Fuerzas Armadas también está teniendo un importante impacto económico y turístico en la ciudad. Los hoteles registran este jueves un nivel de ocupación del 95%, cifra que mañana alcanzará el 96%, mientras que para el sábado se sitúa en torno al 81%, según destacó el alcalde, que subrayó el «lleno total en los hoteles de Vigo» con motivo del desfile previsto en Samil y del amplio programa de actos organizados durante estos días.

La llegada de miles de turistas también dejó un notable movimiento en terrazas, restaurantes y comercios del centro, especialmente en las zonas próximas a Porta do Sol, Policarpo Sanz y el entorno marítimo. Durante toda la tarde fue constante la presencia de familias y curiosos que recorrieron la exposición estática del Náutico.