Formación
Concello de Vigo y Gobierno ofrecen campamentos digitales de verano gratuitos para menores
El objetivo es fomentar el uso seguro, saludable y creativo de la tecnología en un espacio lúdico
El Concello de Vigo y el Gobierno de España pondrán en marcha este verano un programa de campamentos digitales gratuitos dirigido a menores de entre 6 y 17 años. Así lo anunció este miércoles el alcalde, Abel Caballero. Explicó que se ofertarán 48 plazas repartidas en cuatro grupos de 12 participantes cada uno.
Los campamentos se desarrollarán en el centro de formación de la calle Alta y estarán centrados en educación digital y creativa. Según detalló el regidor, el Concello aportará las instalaciones, mientras que el Gobierno asumirá íntegramente el coste de la actividad, por lo que «es gratuita».
El programa incluirá contenidos relacionados con creatividad, uso responsable de las tecnologías, robótica, realidad virtual, impresión 3D y educación emocional y digital adaptada a diferentes edades. Caballero destacó que, al tratarse de grupos reducidos de 12 personas, la actividad «va a tener una dedicación muy intensiva en la formación».
Reparto por edades
Los dos primeros turnos estarán dirigidos a menores de entre 6 y 11 años y se celebrarán del 22 al 26 de junio y del 29 de junio al 3 de julio. Los otros dos grupos, orientados a jóvenes de entre 12 y 17 años, tendrán lugar del 6 al 10 de julio y del 13 al 17 de julio.
El alcalde aseguró que el objetivo es «fomentar el uso seguro, saludable y creativo de la tecnología en un espacio lúdico adaptado a diferentes edades». La inscripción y la información sobre el programa podrán gestionarse a través del teléfono 010 y de la Fundación Splal. Según indicó Caballero, desde el servicio municipal, facilitarán también el correo electrónico habilitado para apuntarse.
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