Una charla en Teis para hacerle frente al problema de la vivienda de Vigo

La Asociación Veciñal de Teis organiza hoy desde las 19.30 horas en su local la charla «A problemática da vivenda en Vigo e como facerlle fronte». En este encuentro, participarán representantes de colectivos de la plataforma Alianza pola Vivenda de Vigo, en concreto, de As Ninguéns, Emaús y de la propia agrupación del barrio vigués.

El acto forma parte de la campaña impulsada por la Alianza pola Vivenda de Vigo, de la que forma parte la asociación vecinal, para presentar la iniciativa «Vigo polo dereito a teito», que se desarrolla desde hace semanas con actividades en barrios y parroquias.

La agrupación de Teis considera que uno de los principales problemas que afecta a la vecindad es el acceso a la vivienda y cree necesario que las administraciones adopten medidas frente al «grave problema da falta de vivenda e dos elevados prezos do aluguer».

Concentración frente a la Xunta

La Alianza pola Vivenda Vigo convocó para mañana desde las 10.30 horas una concentración ante la sede de la Xunta en Vigo, situada en la calle Concepción Arenal, para denunciar la falta de alternativas habitacionales y reclamar un parque público de vivienda «permanente e asumible». En la movilización, participan colectivos como el Foro Socioeducativo As Ninguéns, el Sindicato de Inquilinas de Vigo, Amnistía Internacional, el Sindicato Estudantil Fervenza, la Asociación Veciñal de Teis, Emaús o Ecoloxistas en Acción, entre otros.