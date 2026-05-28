Conflicto laboral
Una caravana de coches colapsa el centro de Vigo reclamando mejoras para la educación concertada
Convocados por seis sindicatos diferentes, los profesores realizaron una marcha motorizada también por A Coruña
Denuncian la «falta de voluntad» de la Xunta para mejorar sus condiciones por primera vez en 20 años
Problemas en el tráfico del centro de Vigo por una nueva movilización laboral. Decenas de personas trabajadoras de la educación concertada se han manifestado este jueves 28 de mayo por las calles de la ciudad en una protesta convocada por los sindicatos FSIE, UGT, CCOO, USO, SNEP y CIG. El motivo ha sido su denuncian ante lo que consideran «falta de voluntad» por parte de la Consellería de Educación para «sentarse a negociar las condiciones laborales y salariales que el colectivo lleva reclamando desde hace casi 20 años».
Así lo han trasladado los sindicatos y ha explicado a Europa Press Tania Alonso, representante de CCOO en el sector educativo y que ha precisado que la situación afecta a unos 8.000 empleados y empleadas en Galicia. «La Consellería está cerrada en banda», ha expuesto para indicar que no hay avances y tras un «acuerdo aniquilado», señala al referirse a los compromisos adoptados y de cuyo incumplimiento ha acusado a la Xunta.
Esta segunda manifestación después de la del 5 de mayo ha contado con un formato más singular: el motorizado. Decenas de vehículos se concentraron a las 19 horas frente al Liceo Marítimo de Bouzas, lugar desde el que recorrieron las principales arterias del tráfico vigués. Puntos como la Avenida de Camelias o Beiramar sufrieron una circulación más lenta de lo habitual debido a una protesta en la que hicieron sonar sus cláxones.
Esta caravana tuvo su réplica también en A Coruña con un recorrido entre el Edificio de Sindicatos y la sede de la Xunta de Galicia en la ciudad herculina. Todos ellos hacen extensibles sus reivindicaciones para el personal administrativo y no docente que les acompaña en este tipo de centros.
La mitad del alumnado vigués
Algunos de los vehículos portaban carteles con sus demandas y globos en las ventanillas traseras para visibilizar su conflicto laboral. Además de una mejora salarial, Alonso ha apuntado que reducir la carga lectiva en el ámbito de la enseñanza pública y no en la concertada supondría una nueva discriminación para un profesorado que está en condiciones «inaceptables».
«Somos servicio público aunque no seamos personal funcionario, está financiado al cien por cien con fondos públicos», ha aseverado para indicar que el 30% del alumnado de Galicia está en este tipo de centros, un porcentaje que se eleva al 50% en el caso de Vigo.
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