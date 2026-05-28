El caluroso homenaje a Germán Serrano, el eterno juez decano de Vigo

Solo Julián San Segundo, con un récord de tres décadas difícil de batir, ha superado los 17 años que Germán Serrano ha estado como juez decano en Vigo. El magistrado cesó el 5 de mayo con motivo de su ascenso a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) —en donde ya está incorporado tras tomar posesión hace una semana— y hoy recibió un multitudinario y caluroso homenaje de despedida en la comida-baile en su honor que se celebró en el Club de Campo. Más de 200 personas estuvieron en un evento en el que, junto a jueces, fiscales, letrados judiciales, funcionarios, abogados o procuradores, hubo representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también del ámbito político, como el alcalde Abel Caballero o la delegada de la Xunta Ana Ortiz.

Serrano, natural de Granada y de 52 años de edad, hizo balance de su larga e importante etapa en Vigo, ciudad en donde empezó a ejercer como juez en 2003 y en la que ahora, en su nueva etapa como magistrado en A Coruña, seguirá residiendo. «Han sido 23 años maravillosos desde el punto de vista personal y profesional», glosa este profesional, que durante las más de dos décadas en la ciudad estuvo siempre al frente del mismo juzgado: la hoy denominada plaza 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo.

«Le debo mucho a Vigo»

«Estoy enormemente agradecido y turbado por la cantidad de cariño que he recibido durante estos días. Le debo mucho a esta ciudad y seguiré trabajando en el TSXG como lo hice hasta ahora en Vigo. Este homenaje me abruma. Lo importante en esta vida son las personas. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy: estar con las personas y agradecer el cariño que he recibido en esta ciudad», resumió Serrano, que estuvo cuatro mandatos como juez decano, un largo período durante el cual se produjo el traslado a la Ciudad de la Justicia, se crearon numerosos juzgados y se puso en marcha la nueva estructura judicial que echó a andar en enero.

Junto a los distintos cargos judiciales de la ciudad y otros de la provincia, en el homenaje estuvieron los dos candidatos a suceder a Germán en la presidencia del Tribunal de Instancia de Vigo, como se denomina ahora al antiguo cargo de juez decano. Manuel Ángel Pereira Costas y Diego de Lara Alonso-Burón concurrirán a las elecciones que, el 11 de junio, darán paso a una nueva etapa judicial en la ciudad.