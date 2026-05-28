Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»

Hasta que cumplió los 17 años Javier Pérez nunca había salido de Monforte. Dice que una vez cumplidos, hizo una mochila, pidió permiso a sus padres (que no daban un duro por él) y partió a Cáceres para hacer la instrucción. Quería ser militar igual que muchos de sus familiares. Era 2009. Al terminar, lo destinaron al Regimiento de Infantería Isabel la Católica nº 29, en la base de Figueirido (Vilaboa) y desempeñó su función en Infantería, como fusilero.

Pasó años de esa guisa e incluso lo destinaron a Afganistán. Pero volvió y decidió dar un giro: «Cuando me hice más mayor cambié mi vida, también para estar con mi pareja (y ahora hijas)», dice. «No es que me aburriera de la vida que tenía, sino que creo que no hay manera mejor que de trabajar y de sentirme orgulloso de a lo que pertenezco que siendo músico y militar», añade.

Cuenta que su madre, en lugar de meterle a fútbol, lo llevó a clases de gaita. Llevaba toda su vida civil formándose. Ahora es uno de las cinco personas que tocan este instrumento en la banda de la Brilat, que compone junto a otros 30 compañeros.

Hoy, la Banda de Guerra de la Brilat es una de las más demandadas de España. Su agenda no para en todo el año, más allá de citas grandes como el Difas. Los concellos gallegos los reclaman constantemente para sus fiestas. «A la gente de fuera le mola mogollón ver las gaitas en una banda militar», asegura Pérez. Su repertorio mezcla marchas con piezas tradicionales gallegas, algo que también harán hoy en Porta do Sol, en el encuentro de música militar.

La formación es un clásico en la Semana Santa de Ferrol, Pontevedra o Santiago. También en el verano de la provincia: tocan en Santa María de Oia o en el Cristo de la Victoria, en Vigo. De hecho, algunos veteranos de la banda llevan 30 años repitiendo en las mismas procesiones. Las cofradías y el público, año tras año, esperan por ellos: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas».

El cabo Pérez también tuvo que ejercer como instructor para introducir la gaita en otras agrupaciones fuera de Galicia. Viajó a ciudades como Badajoz o San Sebastián para enseñar a otros militares: «Aunque es difícil y hay que empezar con una gaita, es una experiencia muy satisfactoria».

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En sus actuaciones, la banda suele interpretar la marcha Las Corsarias. Pérez explica que el objetivo es "acercar a la gente el sentimiento de ser español y de unidad" y reincide en que quieren representar a todos los ciudadanos, sin excepción.