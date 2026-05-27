Los vecinos urgen un acuerdo para poner fin al «olor insoportable» en Vigo

Son ya cuatro días de huelga indefinida de la recogida de basura y limpieza viaria en Vigo y algunas calles de la ciudad comienzan a tener un «olor insoportable». Ya no solo por la gran cantidad de residuos acumulada, más de 1.000 toneladas, sino también por el calor: la máxima de este miércoles supera los 25 grados. Lo denuncian los vecinos, pero también los responsables de los negocios, que ven con preocupación una situación que perjudica al conjunto de la sociedad. Reclaman que se tengan en cuenta las demandas de los trabajadores de FCC Medio Ambiente, la concesionaria de este servicio tan esencial para el buen funcionamiento de la urbe.

Amparo, vecina de López de Neira, explicó a FARO que entiende la «importancia» de la huelga para los empleados y se pone de su lado. «No es normal que una empresa tan potente los trate así; son fundamentales para Vigo. Estamos viendo cuánta falta hacen. No solo huele a basura en la calle, también en las viviendas», comentó antes de mostrar preocupación por la duración del conflicto, que «podría derivar en una emergencia sanitaria, como pasó en A Coruña en 2024». Pedro vive en el entorno de la calle Coruña y trabaja en el centro: «Da asco caminar por Pi i Margall, el olor es insoportable. Que busquen una solución para que esto no vaya a más, por favor».

Antón, vecino del entorno de la Praza América, considera que la huelga «es la única forma de que los trabajadores consigan un convenio digno». «Se ha visto en otros sectores que es la vía para que las empresas entiendan de verdad lo que los empleados necesitan. No me importa que haya basura en las calles durante un tiempo si es para mejorar la vida de varias familias. Seguro que llegan a un acuerdo y todo se acaba solucionando», indicó. Entre las principales reivindicaciones de la plantilla, destacan el mantenimiento de la jubilación parcial a partir de los 63 años, vigente desde hace más de dos décadas en la empresa, y una subida salarial vinculada al IPC.

«Pido al Concello, a la empresa y a los trabajadores, que hagan un esfuerzo para que llegue una solución cuanto antes» Amparo — Vecina del centro

Amanda, vecina del centro, confía en que se solucione pronto el conflicto, que se produce en la semana de actividades por el Día de las Fuerzas Armadas: el viernes, ya estará en Vigo el rey Felipe VI, al que le acompañarán la reina Letizia y la princesa Leonor el sábado. «Los ciudadanos y los negocios a pie de calle están sufriendo las consecuencias de la huelga; daña mucho la imagen de la ciudad en un momento como este. Pido al Concello y a la empresa, pero también a los trabajadores, que hagan un esfuerzo para que llegue una solución cuanto antes. Es muy incómodo moverse por la ciudad con este olor y temo que llegue a afectar a la salud», añadió.

Posición de Vigocomercio y la Favec

El presidente de la Federación Vigocomercio, Roberto Giráldez, también gerente del mercado de Teis, entiende que los trabajadores tengan que reclamar sus derechos, pero comenta que los ciudadanos no tienen «la culpa» de lo que está sucediendo y, sin embargo, deben «convivir con la basura». «Al haber huelga, es normal que los residuos se acumulen, pero no entiendo que haya tantos desperdicios esparcidos en el entorno de las papeleras, que están abiertas. Esto sucede en Sanjurjo Badía», señala antes de apostilar que esta situación «influye negativamente a los negocios». «La gente escapa de las terrazas próximas a la basura», traslada.

Comenta que, con el calor y la acumulación de basura, el olor es «insoportable» en algunas zonas y teme que la gente, si esto empeora, decida no salir de casa. «En el mercado de Teis, el contenedor de orgánicos, con restos de pescado, carne o frutas, se recogía a diario. Tuvimos que sacarlo porque ya no se aguanta el olor», explica. Giráldez muestra procupación por la imagen que está dando la ciudad en la semana de celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que atrae a visitantes de diferentes partes de España y Portugal, principalmente, y teme que se tenga que decretar la emergencia sanitaria, un extremo que «empeoraría todo».

«Son personas que realizan uno de los trabajos más duros, penosos y esenciales para el funcionamiento de una ciudad» Favec

La Federación de Asociacións Veciñais de Vigo Eduardo Chao (Favec) lamenta que, «mientras FCC recibe una auténtica millonada procedente de las arcas municipales, los trabajadores denuncian que la empresa pretende eliminar derechos consolidados desde hace más de 20 años, como la jubilación parcial, además de negarse a garantizar subidas salariales ligadas al IPC». «Son personas que realizan uno de los trabajos más duros, penosos y esenciales para el funcionamiento de una ciudad. Trabajadores que soportan cargas físicas enormes, turnos exigentes y condiciones especialmente difíciles a partir de determinadas edades», comenta.

«Recorte y presión»

Rechaza la postura de la empresa, cuya respuesta «parece ser el recorte y la presión», y considera «inadmisible que un servicio público financiado con dinero de toda la ciudadanía esté generando semejante nivel de conflicto social mientras la concesionaria mantiene beneficios millonarios». «Esta situación vuelve a abrir un debate imprescindible sobre el modelo de gestión de los servicios públicos en Vigo. No puede ser que las grandes concesionarias acumulen contratos multimillonarios mientras los trabajadores denuncian falta de personal, contratos precarios, sobrecarga de trabajo y empeoramiento de condiciones», sostiene.

La entidad vecinal expresó su»apoyo a los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de residuos» y exige al Concello «una implicación real y urgente para resolver el conflicto». «El Ayuntamiento [que no ha hablado públicamente sobre la huelga hasta el momento] no puede limitarse a actuar como mero espectador cuando hablamos de un servicio esencial sufragado con fondos públicos. La administración municipal tiene la responsabilidad política y moral de fiscalizar el cumplimiento de las condiciones laborales y la calidad del servicio que presta la concesionaria», advierte, a la vez que lamenta la posición de FCC, que volvió a ganar el concurso público en 2022 y recibirá «más de 400 millones de euros» hasta 2032.