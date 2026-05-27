Uruk-Hai, el perro militar especializado en encontrar cuerpos en catástrofes muestra sus capacidades en Vigo

El perro Uruk-Hai tiene cinco años y una trayectoria encomiable. Fue clave en la DANA de Valencia de 2024, catástrofe en la que 229 personas perdieron la vida. Está especializado en rastrear cadáveres. Es capaz de localizarlos y ladrar para que los humanos puedan dar con ellos. Su olfato llega a superficies bajo tierra o zonas de difícil acceso.

Forma parte del equipo del Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en León. Allí comparte su día a día con su adiestrador, el cabo García Valiño. Este desempeña el puesto táctico de guía canino junto a otras seis personas. «Nuestros perros son de búsqueda y rescate, en concreto Uruk está especializado en cuerpos sin vida», dice. Explica que se les enseña mediante el juego: «Con una asociación de olor. Se impregnan sus juguetes y ellos los buscan rastreando. Cuando los encuentran, reciben un premio». En el caso de las personas vivas funciona parecido: cada vez se esconde más el trebejo hasta que desaparece del todo y tienen que aplicarse.

Aunque avisan con ladridos una vez que lo hallan, también llevan collares con GPS para que sus guías puedan agilizar la operación. Pueden estar hasta 45 minutos plenamente concentrados, a partir de ese tiempo deben continuar con intensos descansos.

Aunque tiene el nombre de una raza de orcos de El Señor de los Anillos, de malvado no tiene ni un pelo. Los militares de esta unidad reconocen que en su día a día tienen que «hacer un poco el payaso» porque trabajan con el equivalente a «un niño de tres años que solo quiere jugar». Con todo, sus tareas son muy serias. En sus patas está muchas veces que una persona desaparecida salve su vida.

Valiño ingresó en las Fuerzas Armadas en 2014 y su primer destino fue la Brilat. Estuvo seis años y pidió su traslado a la UME en León, su ciudad natal. Las pruebas de acceso a su actual unidad no son para todo el mundo. Primero deben mostrar destreza con el perro, saber cómo cogerlos y jugar con ellos. Después llega lo peor: los entierran vivos para ver cuánto aguantan la claustrofobia. «Estos perros trabajan en grandes áreas, como montes o en lugares donde hubo terremotos. Se tienen que meter en zonas complejas», señala. Por tanto, para enseñarles, deben primero pasar la prueba los humanos. «Muchos no aguantan la presión y abandonan», apunta el leonés. A lo largo de su carrera estuvo en La Habana y en una expedición de búsqueda de desaparecidos en los Pirineos.

En este momento hay nueve canes entrenados, uno de cadáveres y el resto de vivos, además de otros dos en formación. El adiestramiento conlleva entre seis meses y dos años, pero la vida operativa es de nueve. Cuando «se jubilan» suelen pasar a vivir en casa de alguno de los soldados de la unidad, aunque si nadie lo quisiese se da en adopción a través de asociaciones. Valiño ya tiene un par y la previsión de adoptar a otros dos.

Una gran exhibición

Un rescate con helicoptero y perro incluído / Marta G. Brea

Los perros de la UME son uno de los números que se podrán ver esta tarde en las pistas de atletismo de Balaídos. También habrá rescates (helicóptero incluido) y traslados de camillas empleando poleas, entre otros.