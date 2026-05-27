Los taxistas «cazan» a un VTC con dos matrículas distintas el mismo día

El conflicto abierto entre taxistas y Uber continúa abierto a unos días de que se cumpla un año de la llegada de la multinacional a Vigo. Hay que tener en cuenta que los VTC siguen operando sin el permiso del Ayuntamiento de Vigo para realizar traslados urbanos de pasajeros y, sin embargo, esos trayectos suponen el 90% de todos los servicios que hacen a diario. Los taxistas continúan en contacto directo habitual tanto con la Guardia Civil como con la Policía Local para conocer de primera mano cuál es la situación respecto a los VTC que circulan por Vigo y también para facilitarles pruebas de las irregularidades que, denuncian, continúan cometiendo.

El último caso es el de un VTC que el mismo día pero a horas diferentes circulaba por la carretera de Camposancos con una matrícula azul, la obligatoria tanto para taxis como para VTC, y posteriormente aparecía con una placa blanca por la avenida de Castelao, en Coia. El sector entiende que esta manipulación de la matrícula busca esquivar la vigilancia policial durante los traslados de pasajeros por Vigo y evitar de esta forma las correspondientes multas por realizar estos traslados sin la autorización municipal.

Un mismo Uber, circulando con matrícula blanca y azul. / FdV

Un taxista logró sacar una foto al mencionado VTC, primero con la matrícula azul y luego con la blanca, imágenes que ya están en manos tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil para que estudien el caso y las posibles sanciones. «Es la segunda denuncia que presentamos después de la del conductor que cogimos cambiando la placa en el aeropuerto de Peinador. Estas cosas ocurrían en otras grandes ciudades y aquí lo empiezan también a hacer. Recomendamos a todos los compañeros que estén pendientes de si ven a un conductor de Uber falseando la matrícula del coche y que hagan fotos o vídeos para tener pruebas, si puede ser mediante geolocalización mejor», asegura Daniel Matías, presidente de Élite Taxi.

Desde esta asociación trasladan que varios de esos VTC piratas han empezado con esos cambios de matrícula tras recibir varias multas por realizar traslados urbanos de pasajeros en Vigo sin tener el permiso para hacerlo. Es decir, son reincidentes.

¿Y qué dice la ley sobre esto? Pues en caso de que la placa corresponda con los datos de la documentación del vehículo, se enfrenta a una infracción administrativa con multas que pueden superar los 6.000 euros.

Si la matrícula no corresponde con los datos oficiales del coche, podría estar incurriendo ya en un delito de falsedad documental. Apunta a una circular de la Fiscalía en la que el Ministerio Público dictamina que la placa identificativa de un vehículo es un documento de carácter oficial y que, por tanto, su alteración o sustitución es un delito de falsedad según los artículos 390 y siguientes del Código Penal. Y para ciudadanos particulares, como son los conductores de VTC, se especifican penas de prisión de hasta tres años, además de la correspondiente y multas de seis a doce meses.

Además de estos episodios de manipulación de la matrícula, los taxistas denuncian que es habitual que haya vehículos VTC recogiendo pasajeros en las propias paradas de taxi, algo que consideran directamente «una provocación».