Rehabilitación cardíaca amplía su capacidad en el Cunqueiro y se expande al Olimpia Valencia

Una década llevaba esperando el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) por unas instalaciones adecuadas para ayudar a los pacientes a reinsertarse en su vida tras un infarto de miocardio, una angina de pecho o una intervención coronaria. La Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Álvaro Cunqueiro comenzó a trabajar como una consulta de educación sanitaria en 2016 y fue ampliando su actividad, con un pequeño gimnasio, hasta los 170 pacientes del año pasado. Ahora aspiran a poder ayudar a 600 cada ejercicio. Además, expandirán pronto su ámbito de actuación para atender a cardiópatas en Atención Primaria, en una sala ya adecuada en el Centro Integral de Salud Olimpia Valencia.

Con la fuerza del color naranja en las paredes que dan la bienvenida, la unidad cuenta ahora con 270 metros cuadrados para cuatro consultas, un gimnasio terapéutico, una sala de emergencias, zonas de reunión y vestuarios, en los que se invirtió 800.000 euros. En ella trabajan profesionales de cardiología, rehabilitación, enfermería, fisioterapia, psicología, psiquiatría urología —«a veces hay problemas importantes de disfunción eréctil»—, nutrición y trabajo social para ofrecer hojas de rutas ajustadas a cada persona para reducir su riesgo de padecer otro episodio.

«A cardiovascular é unha das principais causas de morbimortalidade en países occidentais, incluindo España, cunha elevada prevalencia e incidencia e non solo tenemos que preocuparnos de facer un abordaxe nos procesos agudos, senon tamén no que ven despois», abogó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Desde la izq., Andrés Íñiguez, Antonio Gómez Caamaño, Alfredo Silva, Marisol Bravo, Ana Ortiz y Javier Puente. / Sanidade

«Es un progreso muy importante», destacó la responsable de la unidad, la doctora Marisol Bravo, que cifró en más de 1.400 los ingresos al año en el Álvaro Cunqueiro por cadiopatía isquémica y 1.100 por cirugía cardíaca. «Vemos a la mitad de estos pacientes y, ahora que tenemos un espacio más grande y un equipo humano espectacular y multidisciplinar, la idea es expandir y abrir a la mayor parte de pacientes que seamos capaces de abordar», avanzó la cardióloga, acompañada por el jefe de servicio, el doctor Andrés Íñiguez Romo, el director general de asistencia sanitaria, Alfredo Silva Tojo, el gerente el Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.

Manual para llevar la mochila de la cardiopatía

La cardióloga sostiene que una cardiopatía isquémica es «una mochila para toda la vida». En un programa intensivo que, habitualmente, dura dos meses, les enseñan a llevar una vida cardiosaludable. Por ejemplo, a entrenar de forma monitorizada. «Pero después es el paciente quien se tiene que empoderar y llevar su enfermedad de la manera más fácil posible». Para ayudarles, profesionales de la unidad viguesa han desarrollado un manual en formato cómic, para «que el paciente pueda responder al millón de preguntas que suele tener».

Los pacientes con un alto o muy alto riesgo de tener una complicación —personas con disfunción ventricular grave, portadores de desfibrilador, con arritmia...— se seleccionan para entrenar en el hospital, bajo la vigilancia de una enfermera, durante dos o tres meses. En el extremo contrario están los de bajo riesgo que pueden entrenar en su casa, tras enseñarles cómo deben hacer y con un «seguimiento estrecho», con llamadas dos veces por semana. «Y, en el medio, hay un híbrido en el que decidimos por criterios puramente clínicos», explicó y añadió: «No hay un programa para todos, porque no todos son iguales».

Olimpia Valencia

Ahora, además, el Servicio de Cardiología exportará el trabajo de la unidad a Atención Primaria con un dispositivo en el Olimpia Valencia. Pacientes de riesgo bajo y moderado. Contará con un equipo con profesionales de enfermería y fisioterapia. liderados por un médico de Atención Primaria. «Vamos a tener un contacto estrecho con ellos», explica la doctora Bravo. Los pacientes realizarán siempre la prueba de esfuerzo y ergoespirometría en el Cunqueiro, lo que permitirá a la unidad estratificar su riesgo y decidir dónde es más adecuado que realicen el programa.