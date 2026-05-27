Día de las Fuerzas Armadas
MARINETEA visita en Vigo la fragata «Almirante Juan de Borbón» y agradece la acogida de su comandante
La asociación recorrió en el puerto de Vigo la fragata de la Armada y agradeció la acogida del comandante Miguel Romero Contreras
Un grupo de 28 asociados de MARINETEA visitó en el puerto de Vigo la fragata F102 «Almirante Juan de Borbón», en una jornada marcada por el contacto directo con una de las unidades más representativas de la Armada y por el intercambio de reconocimientos entre la asociación y la dotación del buque.
La expedición fue recibida por el comandante de la fragata, el capitán de fragata Miguel Romero Contreras, quien acompañó personalmente al grupo durante el recorrido. Según recoge la propia asociación, Romero fue guiando la visita con explicaciones detalladas sobre la tecnología, las características y las misiones del navío, en un recorrido completo «de popa a proa».
Más allá del componente divulgativo, la visita tuvo también un marcado carácter institucional y simbólico. Tras el recorrido por el buque, en la cámara de oficiales, el comandante hizo entrega a MARINETEA de una metopa con la figura de la fragata, que fue recogida por el presidente del colectivo, Carlos Pérez. La asociación correspondió a ese gesto con la entrega de su propia metopa y del libro histórico y único de la ETEA.
Desde MARINETEA quisieron destacar el trato recibido durante la jornada y trasladaron públicamente su agradecimiento al comandante de la «Almirante Juan de Borbón» por sus atenciones con el colectivo. La asociación aprovechó además para desearle «los mayores éxitos en su profesión».
La visita refuerza así el vínculo entre el mundo naval y asociaciones vinculadas a la memoria y la cultura marítima en Vigo, una ciudad con una histórica relación con la Armada y con todo lo que rodea a su tradición portuaria y militar.
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