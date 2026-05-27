La Justicia condena al Concello de Vigo por incumplir las condiciones laborales de los Bomberos

Nuevo espaldarazo a las condiciones laborales de los Bomberos de Vigo. El juzgado de lo social nº3 de la ciudad acaba de condenar al Concello por «incumplir de forma continuada las obligaciones legales en prevención de riesgos laborales» tras una demanda colectiva presentada por la CUT y a la que se sumaron CIG, UGT y CASIPOL.

La jueza ha concluido que no se dio un «cumplimiento real ni efectivo» a los dos requerimientos de la Inspección de Trabajo en 2023 y 2024. En ellos se demandaba actualizar el Plan de Prevención caducado desde hace más de 15 años, actualizar la evaluación de riesgos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), desfasada en su caso desde 2018, la revisión de protocolos, dotaciones, organización interna y presencia de recursos preventivos; adaptar la estructura organizativa y formativa a los cambios de personal, instalaciones y medios.

En definitiva, cuatro incumplimientos graves que, tal y como destaca el CUT, «con documentación preventiva obsoleta», y que solamente realizaron «intentos» pero que no completaron ni implantaron de forma efectiva. Todo ello suponía un «grave riesgo para los trabajadores y el interés general» dada su condición de servicio público. Esta falta de evaluación y planificación por la concejalía dirigida por Patricia Rodríguez (Seguridad) ha afectado a la organización de los turnos de trabajo, dotaciones y protocolos, tal y como recoge la inspección.

R. V.

La sentencia dada a conocer este lunes no es definitiva y ante ella cabe un recurso de suplicación ante el TSXG en un plazo de cinco días. La central sindical denuncia también que los nuevos efectivos no se incorporarán hasta después del verano, lo que impedirá que refuercen este servicio público durante sus meses de mayor necesidad.

Segundo aniversario del fallecimiento en servicio

La sentencia coincide con el segundo aniversario de la muerte de Sergio Sanlés, el agente fallecido en acto de servicio mientras ejercía como sargento primero ante la falta de efectivos. Este mismo lunes sus compañeros del parque central de Teis le rindieron homenaje, retirando el crespón negro que presidía su fachada.

Cabe recordar que en febrero de este año la justicia también condenó al Concello por negar los complementos salariales del agente de 48 años por asumir responsabilidades superiores a su cargo. Éste había realizado más de 30 guardias como cabo y como sargento entre 2021 y 2024, cuando falleció. Inicialmente el gobierno local se negó a pagar a la viuda y su familia estas cantidades, obligándola a recurrir a la justicia.