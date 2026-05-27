Indemnización de 190.000 euros por la demora en el diagnóstico de un cáncer de páncreas en el Cunqueiro

Una magistrada ha reconocido una indemnización de 190.000 euros para la viuda y el hijo menor de edad de un hombre de 54 años que murió en 2022 a causa de un cáncer de páncreas. La jueza considera que en la atención recibida por el paciente en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo existió demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento «que influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y en el fallecimiento», por lo que concluye que la actuación sanitaria no fue ajustada a la lex artis. El hombre había tenido sucesivos ingresos en Urgencias por los dolores abdominales que padecía, entre otra sintomatología, y existieron a ojos de la justicia «datos alarmantes o de sospecha de la malignidad de la lesión», entre ellos la pérdida de 14 kilos de peso en un año, pese a lo cual hubo un incorrecto manejo diagnóstico y terapéutico en relación con este enfermo, que murió como consecuencia de un adenocarcinoma de páncreas en estadio IV.

La sentencia, con fecha del pasado 26 de marzo y contra la que cabía apelar ante el TSXG, fue emitida por la titular de la plaza 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela. La magistrada estima parcialmente el recurso presentado por la familia del fallecido, que fue representada en este procedimiento judicial por el abogado especialista en negligencias sanitarias Alfonso Iglesias, y fija una indemnización de 95.000 euros para la viuda y de otros 95.000 para el hijo, rebajando así la cuantía que se solicitaba, de casi 360.000 euros.

El paciente, entre cuyos antecedentes constaba que era fumador y tenía antecedentes familiares por cáncer, acudió por primera vez a Urgencias del hospital vigués en noviembre de 2018 debido a un dolor abdominal de una semana de duración, entre otras molestias. A este primer ingreso se le unieron varios más en 2019 y 2020, junto a consultas e ingresos en planta, en los que se le llegaron a diagnosticar varias pancreatitis agudas y finalmente crónica, no siendo hasta finales de 2020 cuando el comité de tumores pancreáticos estableció como posible diagnóstico un tumor del conducto principal (TPMI) para el que se propuso una pancreatectomía total. A principios de 2021 estuvo ingresado en el Servicio de Oncología, por adenocarcinoma de páncreas en estadio IV, y algo más de dos meses después falleció.

«Reproches» judiciales

La Consellería de Sanidade aludió a una pérdida de oportunidad en la asistencia al paciente y a la dificultad diagnóstica por no presentar los síntomas típicos del cáncer que sufría. Frente a ello, la magistrada, «en la misma línea que se expone de forma detallada tanto en el informe propuesta emitido por la instructora del expediente como en el dictamen del Consello Consultivo», considera que «hubo una deficiente asistencia sanitaria por parte de los servicios sanitarios que se contrae específicamente en los dos reproches que se le imputa, a saber, una demora en el diagnóstico y en el tratamiento: la falta de una temprana resección quirúrgica del tumor papilar mucinoso intraductal pancreático (TPMI) diagnosticado al paciente y, por otra parte, la falta de un seguimiento estricto de su dolencia pancreática . Y todo ello influyó decisivamente en la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, en el fallecimiento del paciente, no siendo esta actuación acorde con la lex artis».

La jueza detalla esta cuestión en la sentencia, en atención a informes periciales del caso. «En primer lugar, existían una pluralidad de datos clínicos que presentaba el paciente que debieron ser estudiados (hombre joven, pérdida importante de peso de 14 kg en 1 año, presentación de pancreatitis aguda de repetición sin que existieran causas específicas de las mismas como colelitiasis y trasgresiones alimentarias), existiendo hallazgos preocupantes desde el segundo ingreso», razona.

«Incorrecta» opción terapéutica

«En segundo lugar, se ha acredita una incorrecta opción terapéutica», se indica en el fallo, agregándose sobre esa cuestión que hubo «un deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios en la asistencia al no considerar la posibilidad de resección quirúrgica de la lesión, contra lo establecido en las guías clínicas vigente, dejando evolucionar aquella a un adenocarcinoma de páncreas en estadio IV». También se aprecia «una falta de seguimiento estricto» de la dolencia pancreática: aunque era un «caso complejo», el paciente no fue visto por el comité de tumores hasta un año y nueve meses más tarde desde su primer ingreso de 2019 cuando ya había sido diagnosticado de pancreatitis aguda.