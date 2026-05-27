Una incidencia deja en tierra a los usuarios de tren entre Pontevedra y Vigo

Nueva incidencia en el servicio ferroviario con centenares de viajeros aguardando alternativas en las estaciones. A primera hora de este miércoles, una avería obligó a interrumpir el tráfico de trenes de ancho convencional entre Vigo y Redondela. La incidencia se debió a lo que coloquialmente se conoce como un «enganchón» entre el pantógrafo y la catenaria. Esto, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dejó a la línea sin tensión y, por tanto, sin tracción eléctrica. El problema se resolvió poco antes de las 11:30 horas de esta mañana, después de cuatro horas.

Esta situación afectó, desde primera hora de la mañana, a los trenes regionales con origen o destino en la estación de Guixar. «Se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible», apuntaba el administrador ferroviario a través de la red X a las 7:50 horas.

Según fuentes de Renfe consultadas por Europa Press, algunos de los viajeros fueron reubicados en otros servicios y otros convoyes están siendo desviados a Vigo-Urzáiz, ya que esta avería no afectó al Eje Atlántico.

Con todo, el media distancia (MD) que habitualmente sale desde Urzáiz a las 08.00 horas sufrió un retraso de alrededor de 55 minutos al juntarse esta incidencia con otra del propio tren, lo que las mismas fuentes del operador ferriovario calificaron como «algo puntual».

Los afectados denuncian el enésimo problema en el servicio y la falta de información por parte de Renfe y Adif sobre la interrupción de servicios.

Tramo en obras

La incidencia se ha producido en un tramo del Eje Atlántico actualmente en obras y que, de hecho, permaneció completamente cerrado durante algo más de un mes. Del 7 de abril al 11 de mayo se suspendió el servicio ferroviario con la segunda estación de Vigo, ubicada en las inmediaciones del puerto y la calle Areal.

Este corte se debió a los trabajos de adaptación de la citada línea convencional al Corredor Atlántico. El total de los mismos conlleva una inversión de 110 millones de euros al incluir la electrificación, renovación de estructura y vías, sistemas de seguridad o ampliación de galibos en túneles en el trazado hasta la parroquia tudense de Guillarei. El corte al paso por Chapela y Rande obligó a desviar a la estación de Urzáiz todos los regionales del Eje Atlántico.

Noticias relacionadas

No obstante, los trenes con origen y destino Ourense, Ponferrada y Oporto seguirán padeciendo estas obras. Tanto el Tren Celta como los regionales de la Línea del Miño continuarán realizando parte de su recorrido en autobús. El Alvia «catalán», por su parte, mantiene la operativa diaria desde Urzáiz estrenada hace dos meses.