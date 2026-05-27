El IIM-CSIC convierte a Vigo en el epicentro de la investigación marina en España
El Instituto de Investigaciones Marinas reúne a la comunidad científica durante dos días con motivo de su 75 aniversario
R.V.
Vigo se convierte durante dos días en el epicentro de las ciencias marinas en España. Con motivo de su 75 aniversario, el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) reúne en la sede de Afundación a expertos de los distintos centros, disciplinas y generaciones del CSIC para fortalecer los vínculos e impulsar el diálogo.
La inauguración del encuentro reunió a la conselleira do Mar, Marta Villaverde; al regidor vigués, Abel Caballero; la primera teniente de alcaldía, Carmela Silva; el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa; la delegada del CSIC en Galicia, Carmen González; y la directora del IIM, Beatriz Novoa. También asistieron el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.
Novoa destacó que la ciudad de Vigo está reconocida internacionalmente como «uno de los principales polos europeos de pesca, industrias vinculadas al océano e investigación marina». Y los dos centros de referencia del CSIC, IIM y Oceanográfico, junto con la UVigo y otros centros tecnológicos conforman un «ecosistema denso y dinámico de investigación e innovación».
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