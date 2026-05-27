Convenio
Huelga de recogida de basura en Vigo: estas son las dos líneas rojas del comité de empresa
Representantes de los trabajadores y de la compañía se reúnen hoy para intentar acercar posturas en su negociación
Los trabajadores optaron por iniciar la huelga indefinida el pasado domingo porque las posturas del comité y la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, FCC Medio Ambiente, continuaban «moi distanciadas» tras varias reuniones. Las partes han vuelto a sentarse hoy para seguir negociando.
La plantilla trasladó esta semana que la propuesta de la compañía continúa sin consolidar la jubilación parcial, «xa que esta sería sen dispensa, polo que, de facto», se irían «até os 63 anos e medio e non aos 63 co 100% da prestación como na actualidade, que é un dereito consolidado dende hai 20 anos».
Además, según informaron los trabajadores, FCC plantea una subida salarial muy alejada del IPC, referencia que reclama la parte social: 0% para este año, 1,5% para 2027 y 2028 y 2% en 2029. Y sin revisión salarial, lo que supondría que las nóminas crecerían muy por debajo del coste de la vida. Desde el comité, comunicaron en varias ocasiones su disposición a seguir negociando, pero dejan claro que el mantenimiento de la jubilación parcial en las condiciones actuales y una actualización salarial vinculada al IPC real son reivindicaciones a las que la plantilla no piensa renunciar.
El pasado lunes, varios cientos de trabajadores de FCC protagonizaron una primera movilización ante las oficinas de la empresa en la calle Tarragona de Vigo al grito de «Convenio digno, o lixo en loita». El martes, se desplazaron desde este lugar hasta la sede del Ayuntamiento, donde una representación fue recibida por el concejal responsable, Javier Pardo, que anotó sus reclamaciones. Estos días, continuarán los servicios mínimos si no hay acuerdo.
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