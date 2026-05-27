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Vigo se desprende del «Gure Leire»: el narcobuque incautado con dos toneladas de cocaína, a subasta

La Autoridad Portuaria activa la declaración de abandono de un pesquero que llegó custodiado a la ría con 83 fardos de cocaína valorados en su momento en 70 millones de euros

Descarga en el muelle de Transatlánticos de Vigo de la droga incautada en el narcobuque «Gure Leire».

Descarga en el muelle de Transatlánticos de Vigo de la droga incautada en el narcobuque «Gure Leire». / ALBA VILLAR / VIGO

José Carneiro

José Carneiro

El «Gure Leire», narcobuque en el que se hallaron 83 fardos de cocaína valorados en más de 70 millones de euros, se encamina por fin hacia su salida del puerto. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria del viernes someterá a aprobación la declaración de abandono del pesquero y el pliego para proceder a su subasta pública, un paso que activa la cuenta atrás para desprenderse de un barco que lleva años varado en la rada viguesa desde que fue intervenido en alta mar.

La Agencia Tributaria informó en junio de 2019 de que el pesquero de bandera española fue interceptado a unas 1.000 millas al oeste de Vigo cuando transportaba 83 fardos de cocaína con un peso aproximado de casi 2.000 kilos; los siete tripulantes fueron detenidos y el barco terminó llegando bajo custodia al puerto vigués.

Desde entonces, el barco ha permanecido en Vigo convertido en una suerte de recordatorio flotante de aquel operativo. La causa judicial siguió su curso y la Audiencia Nacional acabó condenando en 2022 a los siete implicados a penas que, en conjunto, sumaban 47 años de cárcel, como recogió FARO.

Lo que ahora se abre no es ya una nueva fase penal, sino patrimonial y portuaria. La declaración de abandono supone, en términos prácticos, que la Autoridad Portuaria constata la falta de actividad o de interés de su titular sobre el buque y puede activar el procedimiento para su enajenación en subasta pública. Es decir: el Puerto se dispone a cerrar el expediente administrativo de una embarcación que lleva demasiado tiempo ocupando espacio y generando una anomalía visible en la lámina de agua.

El movimiento tiene además una carga simbólica evidente. No se trata de un barco cualquiera, sino de un pesquero asociado a uno de los golpes más importantes contra el tráfico marítimo de cocaína con destino a Galicia en los últimos años. En 2019, la propia Agencia Tributaria subrayó que el «Gure Leire» se dirigía hacia Galicia y que la operación estaba coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga.

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La subasta, una vez activada formalmente, permitirá al Puerto desprenderse de un activo incómodo y cerrar un capítulo que se prolongaba demasiado. Quedará por ver qué condiciones concretas fija el pliego y cuál es el destino final del pesquero: si aparece un comprador interesado en reutilizarlo o si su recorrido termina ya lejos de cualquier vuelta al mar.

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