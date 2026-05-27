La gran celebración musulmana del año también se vive en Vigo

El mundo musulmán celebró este miércoles el día grande de la fiesta del sacrificio del cordero (Eid al-Adha), en la que millones de carneros y también terneros son degollados en todo el mundo para recordar cómo Ibrahim (Abraham), según la tradición musulmana, sacrificó a su hijo Ismael por amor a Alá. El Islam establece que, coincidiendo con el tercer día de la peregrinación a la Meca, todo buen musulmán con recursos debe sacrificar una cabeza de ganado y repartir su carne entre sus familiares y los fieles más necesitados. Y Vigo no se quedó atrás en las celebraciones.

La ciudad cuenta con un total de tres mezquitas y una comunidad musulmana de unas 4.000 personas. En el Centro Cultural Islámico, ubicado en la avenida del alcalde Gregorio Espino, se reunieron a primera hora de la mañana de ayer unas quinientas personas para la jornada de rezo que precede a las celebraciones posteriores, que tienen lugar en casa y con las familias.

"Es la fiesta número uno para cualquier musulmán junto con el fin del Ramadán. Se celebra en la mezquita con las oraciones y luego con las familias en los hogares", explica Abdel El Aziri, portavoz del Centro Cultural Islámico, que se mostró entusiasmado por la cantidad de personas que acudieron ayer a la oración. El Eid al-Adha es una fecha que, dos meses después de la finalización del Ramadán, supone para el Islam la conclusión del rito de la peregrinación –uno de los cinco pilares de la religión– para los musulmanes que se encuentran en La Meca.

Lo cierto es que para los islámicos que viven en Vigo están siendo unos meses muy convulsos. La comunidad universitaria procedente del Golfo Pérsico que reside en la ciudad olívica vive con preocupación la situación que atraviesan países como Dubái, Qatar o Arabia Saudí. Desde el Centro Cultural constatan la inquietud existente entre los fieles y estudiantes que frecuentan sus instalaciones, especialmente desde el estallido de la guerra en Irán.

El comedor habilitado por la entidad recibió a unas 200 personas diarias durante todo el mes durante el mes del Ramadán, entre ellas precisamente numerosos estudiantes universitarios, que trasladaron de forma reiterada su deseo de que los conflictos finalicen cuanto antes y se recupere la estabilidad en la región.

El Centro Cultural Islámico de Vigo, el mayor de todo el noroeste peninsular, atiende a los más de 4.000 musulmanes que residen en la ciudad y a los miles de visitantes de esta confesión que pasan cada año por la urbe, además de acercar el Islam a cualquier persona interesada en conocer esta religión. Las instalaciones cuentan con mezquita, clases diarias y actividades de predicación. También disponen de una escuela destinada a la formación de menores musulmanes, un área específica para la acogida y acompañamiento de personas recién convertidas al Islam, así como una sección femenina dedicada a impulsar iniciativas para mujeres.

El centro completa su oferta con programas juveniles, actividades de memorización y enseñanza del Corán, cursos de árabe para personas no musulmanas y otras propuestas de carácter divulgativo y educativo. La comunidad, además, se ha movilizado en los últimos años para ayudar ante las catástrofes que se produjeron en el mundo árabe. Por ejemplo, tras el terremoto que causó casi 3.000 muertos en Marruecos en septiembre de 2023, se organizaron para enviar ayuda a los afectados, tanto donaciones económicas como alimentos no perecederos.

En Galicia hay cerca de 300 lugares de culto de confesiones religiosas distintas al catolicismo. Más de la mitad son templos evangélicos, mientras que medio centenar corresponden a Salones del Reino de los Testigos de Jehová y una veintena a espacios de oración de la comunidad musulmana.