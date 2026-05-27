García Mateo desvela el nombre de su gerenta: Ana Comesaña, exdirectora xeral de Recursos Humanos del Sergas

La viguesa Ana Comesaña, exdirectora xeral de Recursos Humanos del Sergas, será la próxima gerenta de la UVigo. La rectora electa, Carmen García Mateo, acaba de anunciar su nombre a través del diario digital de la institución.

Comesaña, que también fue vicegerenta de Personal en la UVigo entre 2008 y 2010, tendrá que dejar su actual cargo como subdirectora general de Relaciones Laborales y Actuaciones Jurídicas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Este fue el motivo por el que la candidata de Nós Universidade, al contrario que Belén Rubio y Jacobo Porteiro, no quiso desvelar su nombre durante la campaña electoral.

García Mateo destaca «su experiencia na xestión de organizacións complexas, a súa capacidade de negociación e o seu coñecemento da universidade pública». Cualidades, añade, que la convierten en la persona idónea «para afrontar a nova etapa de fortalecemento organizativo e modernización da Universidade de Vigo».

Licenciada en Derecho por la USC, Ana Comesaña cuenta con formación especializada en gestión universitaria y dirección sanitaria y suma 30 años de experiencia en dirección de recursos humanos, relaciones laborales y organización de grandes instituciones públicas.

Inició su trayectoria profesional en el Sergas como subdirectora xeral de Políticas de Persoal y, tras su pasó como vicegerenta por la UVigo, regresó al Servicio Galego de Saúde. Desde 2020 hasta 2024 fue directora xeral de Recursos Humanos. Y posteriormente ejerció como subdirectora de Recursos Humanos en el Servicio Canario de Salud durante una año hasta su incorporación al Sermas.

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Su nombramiento, explica García Mateo, «forma parte da aposta do novo equipo reitoral por reforzar a planificación, a capacidade organizativa e a profesionalización da xestión universitaria nun contexto marcado por importantes retos en materia de recursos humanos, organización administrativa e modernización institucional».