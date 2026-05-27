Galicia exhibirá su «músculo» aeroespacial en la cuarta edición del congreso New Space España en Vigo

Vigo y Galicia exhibirán su "músculo" aeroespacial en la cuarta edición de New Space España, el congreso organizado por Alén Space para reunir a empresas, instituciones, centros tecnológicos, universidades, startups y profesionales de todo el país vinculados a este ecosistema. Se celebrará los días 24 y 25 de septiembre y el lema de este año será "Autonomía estratégica desde el espacio".

"Es ya una cita consolidada para el sector espacial en España y en esta cuarta edición queremos poner el foco en una cuestión clave para el futuro inmediato, cómo el espacio contribuye a la autonomía estratégica, pero también a la innovación, a la competitividad y a la mejora de servicios esenciales para la ciudadanía", destacó Guillermo Lamelas, CEO de Alén Space.

En la presentación del evento también participaron David Regades, delegado de Zona Franca; Margarita Ardao, directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial de la Xunta; Miguel Ángel Molina, director general adjunto de Sistemas Espaciales de GMV; y Fernando Aguado, catedrático y director del Grupo de Tecnología Aeroespacial de la UVigo.

Regades subrayó en su intervención que el ecosistema creado en Vigo en torno a este sector es "un referente en España y Europa" y añadió que el congreso también es "una muestra del músculo de Galicia en este ámbito como polo de creación y de atracción de talento y empresas".

Margarita Ardao también se refirió a las "capacidades industriales y tecnológicas" de Vigo y Galicia para "seguir ganando peso en la cadena de este sector estratégico" y calificó el encuentro de "pieza fundamental" para "visibilizar" ese potencial y generar nuevas oportunidades de colaboración entre empresas e instituciones.

Por su parte, Miguel Ángel Molina incidió en el "papel estratégico" del sector espacial para "la industria, la ciencia, la seguridad y la competitividad de los países".

El congreso New Space España tiene un carácter bianual y en su última edición, en 2024, reunió a 120 empresas y cerca de 300 profesionales.

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El programa prestará atención a ámbitos como las comunicaciones satelitales, la observación de la Tierra, la navegación, la sostenibilidad, la seguridad, la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevas oportunidades industriales. Y una de las novedades será la Convocatoria de Pósteres, que permitirá a universidades, centros tecnológicos, grupos de investigación, startups, empresas y profesionales presentar proyectos, investigaciones y desarrollos tecnológicos.