La fortaleza de O Castro, en Vigo, revivirá este domingo el asedio inglés de 1719

La fortaleza de O Castro volverá a convertirse este fin de semana en escenario de la historia de la ciudad con la representación teatral de «Vigo 1719: Unha loita esquecida», una obra centrada en el asedio inglés sufrido por la urbea comienzos del siglo XVIII. El espectáculo tendrá lugar este domingo 31 de mayo a las 19.30 horas en el Patio de Armas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El alcalde, Abel Caballero, presentó este miércoles la iniciativa y destacó el simbolismo del emplazamiento elegido, al tratarse del espacio desde el que se organizó parte de la defensa de la ciudad durante el ataque británico. «Fue el lugar donde, conjuntamente con los túneles y el conjunto de la fortaleza, se hizo la defensa contra el asedio inglés», señaló.

La representación contará con 15 actores dirigidos por el profesor Jimmy Núñez y permitirá recrear los acontecimientos ocurridos en octubre de 1719, cuando unos 5.000 soldados ingleses desembarcaron en los arenales de Coruxo y Samil con el objetivo de tomar Vigo.

Casi 800 vigueses

Tras el asalto a Bouzas y la capitulación de la villa para evitar mayores daños, cerca de 800 vigueses, entre milicianos y soldados, se refugiaron en la fortaleza de O Castro para resistir el asedio británico hasta la llegada de refuerzos.

Según recordó el regidor, el ejército inglés inició el 13 de octubre un intenso bombardeo sobre la fortaleza ante la imposibilidad de tomarla mediante un asalto de infantería. Durante días, la guarnición soportó más de 3.000 proyectiles, además de la falta de alimentos y el desgaste provocado por una semana sin descanso.

Finalmente, el 19 de octubre, los defensores capitularon con honores militares y abandonaron la fortaleza dos días después con sus banderas y estandartes rumbo a Redondela. Las tropas inglesas permanecieron en Vigo hasta el 7 de noviembre.

Caballero destacó que la representación permitirá «trasladarnos al año 1719» y reivindicar un episodio que definió «el carácter de esta ciudad» y convirtió a Vigo en «un ejemplo de resistencia numantina».