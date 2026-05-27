El doctor Gonzalo Tardáguila de Vigo entra en la cúpula de la radiología española

El doctor Gonzalo Tardáguila, especialista del servicio de Radiología del hospital Ribera Povisa, ha sido elegido miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), un nombramiento ratificado durante el 38º Congreso Nacional celebrado el pasado fin de semana en Valencia. El facultativo se incorpora al órgano de dirección de la sociedad científica como responsable de finanzas.

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, Tardáguila desarrolla su labor profesional en Ribera Povisa desde el año 2010, centro en el que además realizó la especialidad. Su entrada en la dirección de la SERAM sitúa a un profesional del hospital vigués en uno de los principales espacios de decisión de una organización que reúne a más de 6.000 médicos especialistas en radiodiagnóstico de toda España.

El propio especialista quiso subrayar el valor colectivo del nombramiento y vincularlo al trabajo desarrollado en el hospital. «Estoy muy agradecido a todos mis compañeros y al hospital en el que trabajo porque acceder a este puesto no habría sido posible sin el respaldo tanto de mi servicio, como de la dirección del hospital y de todo el grupo Ribera», señaló. En la misma línea, añadió que «asumo el cargo con responsabilidad y sabiendo que es también un reconocimiento colectivo al trabajo que hacemos cada día en Ribera Povisa».

Tardáguila considera además que esta nueva etapa permitirá participar de forma directa en la evolución de la especialidad en España. «Este lugar en los órganos de decisión de la radiología española nos permite ser actores protagonistas en un foro determinante en el desarrollo de la especialidad, y poder trabajar conjuntamente con otras instituciones para afrontar los retos actuales, y los que vienen, en nuestro servicio», explicó.

El radiólogo puso también el foco en uno de los aspectos que considera más relevantes de su incorporación a la junta directiva: la posibilidad de trasladar las necesidades del ámbito privado a un espacio de debate y decisión nacional. «Además, podremos dar voz a las necesidades y desafíos de la radiología en el ámbito de la sanidad privada», destacó.

La SERAM es una sociedad científica sin ánimo de lucro que agrupa a los profesionales españoles de la radiología y se estructura tanto territorialmente como a través de distintas secciones especializadas, entre ellas las de urgencias, neurorradiología, mama, abdomen, radiología pediátrica, vascular e intervencionista, imagen cardiotorácica o gestión y calidad. La elección de Tardáguila refuerza así la presencia de Vigo en un foro relevante para el presente y el futuro del radiodiagnóstico en España.