La Diputación denuncia que el anterior gobierno provincial acumuló retrasos en los pagos de dos años con el Concello de Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, defendió este miércoles la «diligencia, eficacia y agilidad» de la institución provincial en los pagos al Concello de Vigo vinculados a los convenios bilaterales suscritos entre ambas administraciones y reprochó al alcalde, Abel Caballero, que guarde silencio ante retrasos de hasta 28 meses registrados durante el anterior mandato provincial, con Carmela Silva al frente.

Sánchez aseguró que el anterior gobierno bipartito dejó pendientes facturas por valor de un millón de euros relacionadas con mejoras en infraestructuras viarias de la ciudad y que llevaban un año sin abonarse. Según indicó, fue el actual ejecutivo provincial el que asumió esos pagos.

Asimismo, señaló que el anterior gobierno de la Diputación tardó más de un año y medio en transferir al Concello de Vigo 1,9 millones de euros comprometidos para la humanización de la Ronda Don Bosco. También afirmó que se demoró dos años y cuatro meses el pago de 513.000 euros correspondientes a las obras de reforma de las gradas de Río y Marcador de Balaídos y a la redacción del proyecto de la grada de Gol.

«¿Qué calificativo merecerían para Abel Caballero estas demoras en las que incurrió Carmela Silva? ¿Por qué entonces no alzó la voz contra la Diputación?», se preguntó la vicepresidenta provincial, quien acusó al regidor vigués de actuar por «sectarismo» y de utilizar el «insulto gratuito».

La también presidenta del PP de Vigo criticó además al Concello por remitir certificaciones de obra acumuladas «de golpe», pretendiendo que los técnicos provinciales resuelvan toda la documentación en pocos días. En este sentido, citó retrasos en el envío de expedientes relativos a actuaciones como el campo de fútbol de As Relfas, la Estrada Clara Campoamor, el parque Nelson Mandela de Navia, el ascensor de Juan Ramón Jiménez, las rampas de Pintor Colmeiro, la humanización de San Roque o la reforma de la grada de Gol de Balaídos.

Sánchez advirtió igualmente de que el gobierno local mantiene pendiente el envío de diversa documentación necesaria para que la Diputación pueda transferir nuevos fondos al Ayuntamiento.

Con todo, recordó que entre administraciones públicas «no se puede hablar de morosidad ni aplicar el período medio de pago», por lo que reclamó a Caballero «más seriedad, rigor y respeto por el trabajo de los funcionarios provinciales y municipales».

Por último, la vicepresidenta provincial reivindicó como «carta de presentación» de su llegada a la Diputación el rescate de 6,2 millones de euros que, según sostuvo, Vigo iba a perder por la «mala gestión» del gobierno local, una situación que, añadió, el propio alcalde «admitió por la vía de los hechos» al firmar los convenios bilaterales derivados de ese acuerdo.