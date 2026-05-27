Detenida una mujer en Vigo por robar joyas valoradas en más de 7.000 euros a ancianos que cuidaba
Aprovechaba sus labores de asistencia y limpieza para apropiarse de diversas alhajas, que luego vendía, imputándosele los delitos de hurto y estafa
La Policía Nacional detuvo en Vigo a una mujer por robar joyas valoradas en más de 7.000 euros en domicilios donde trabajaba asistiendo a personas mayores.
Según informa dicho cuerpo de seguridad, la ahora detenida aprovechaba sus labores de cuidado y limpieza para apropiarse de diversas alhajas, que luego vendía, imputándosele los delitos de hurto y estafa.
La investigación comenzó gracias al trabajo del grupo operativo UDEV Robos de la Comisaría de Vigo-Redondela, encargado de revisar los contratos de compraventa de joyas y materiales preciosos. Durante estas comprobaciones, los agentes detectaron que una mujer estaba vendiendo piezas que coincidían con objetos denunciados como sustraídos en viviendas donde ella misma prestaba servicios.
En concreto, se localizaron cinco anillos de oro valorados en 3.200 euros, además de dos pares de gemelos tasados en 700 y 1.200 euros, un pendiente de 450 euros y una cadena de 2.200 euros.
Gracias a estos trabajos, los agentes lograron recuperar piezas valoradas en 3.700 euros y arrestaron a la mujer como presunta autora de delitos de hurto y estafa.
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