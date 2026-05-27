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Inversión municipal

El Concello de Vigo dedica casi 700.000 euros a mejorar las dependencias de la Policía Local

Entre las obras ya en marcha, figuran la instalación de nuevas luminarias, trabajos de pintura, la sustitución del pavimento y la reposición del falso techo

La Policía Local de Vigo acerca su labor a niños y adultos en una jornada de puertas abiertas

La Policía Local de Vigo acerca su labor a niños y adultos en una jornada de puertas abiertas

Marta G. Brea

Borja Melchor

El Concello de Vigo destinará casi 700.000 euros a la mejora integral de las dependencias de la Policía Local tras aprobar la Xunta de Goberno Local la licitación de la segunda fase de las obras de reforma de las instalaciones municipales. El alcalde, Abel Caballero, informó este miércoles de que esta nueva actuación contará con un presupuesto de 541.400 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

La intervención se centrará principalmente en la renovación de los sistemas de climatización y ventilación del edificio, así como en la sustitución de las conducciones. Estos trabajos se sumarán a las actuaciones ya iniciadas en una primera fase, que incluyeron mejoras en la cubierta transitable y el acondicionamiento interior de las oficinas.

La Policía Local de Vigo acerca su labor a niños y adultos en una jornada de puertas abiertas

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Marta G. Brea

Entre las obras ya en marcha, figuran la instalación de nuevas luminarias, trabajos de pintura, la sustitución del pavimento y la reposición del falso techo en distintas dependencias del inmueble. La primera fase de la reforma supuso una inversión de 130.000 euros.

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Con ambas actuaciones, el importe total destinado a modernizar las instalaciones de la Policía Local asciende a 681.000 euros. El objetivo, según explicó Caballero, es dotar al cuerpo de unas instalaciones «dignas» y acordes con el «extraordinario» trabajo que desarrolla en la ciudad.

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