El Concello de Vigo abre en junio el plazo para reservar plaza en las escuelas municipales

El Concello de Vigo abrirá el próximo 8 de junio el plazo de reserva de plazas para las escuelas municipales de música, música folk y tradicional, danza y teatro de cara al curso 2026-2027. Según avanzó este miércoles el alcalde, Abel Caballero, los estudiantes podrán formalizar la inscripción hasta el 19 de junio.

El período de solicitud para el nuevo alumnado permanecerá abierto entre el 22 de junio y el 9 de septiembre. La matrícula para quienes continúen sus estudios se realizará entre el 22 de junio y el 3 de julio, mientras que los escolares de nuevo ingreso podrán matricularse entre el 24 y el 30 de septiembre. Las clases comenzarán el 1 de octubre.

Caballero recordó que el Concello destina más de un millón de euros al funcionamiento de los cuatro centros municipales. En concreto, la Escola Municipal de Música recibe 485.733 euros; la Etrad, 281.750 euros; la escuela de teatro, 102.626 euros; y la de danza, 165.739 euros.

Durante el curso 2025-2026, un total de 1.219 alumnos y alumnas de entre 4 y 16 años participaron en estas enseñanzas municipales. De ellos, 491 cursaron estudios en la Etrad, 479 en la escuela de música, 157 en teatro y 92 en danza. El Concello subvenciona entre el 80 y el 90% del coste de las matrículas.

Concierto de Son das Flores

El alcalde anunció la celebración este jueves de dos conciertos de la orquesta Son das flores, integrada por alumnado del CEIP Vicente Risco. Con el título «Unha viaxe musical dende Vigo polo mundo», las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio Municipal a las 10.00 y a las 12.00 horas. La formación está compuesta por 70 niños y niñas de entre 8 y 12 años y ofrecerá un recorrido musical por diferentes culturas y países.