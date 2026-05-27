La Casa das Artes de Vigo se convertirá en epicentro del arte contemporáneo gallego

La Casa das Artes incorporará desde el 12 de junio una de las mayores muestras permanentes de arte contemporáneo gallego reunidas en la ciudad. Bajo el título «CMAG – Vigo», el espacio municipal exhibirá más de 70 obras de pintura y escultura firmadas por artistas como Urbano Lugrís, Laxeiro, Berta Cáccamo, Isaac Díaz Pardo, Fernando Álvarez de Sotomayor o Camilo Nogueira. Será un recorrido centrado en la creación gallega desde la posguerra hasta finales del siglo XX.

La exposición ocupará la primera planta del edificio y permitirá contemplar tanto piezas inéditas como obras apenas mostradas al público. El alcalde, Abel Caballero, destacó este miércoles que la muestra reunirá «una de las colecciones de arte gallego contemporáneo más importantes tanto por su extensión como por la calidad de las obras que la integran». El regidor aseguró que se trata de «una exposición que nadie se puede perder».

Uno de los principales atractivos será la disposición, por primera vez, de una sala monográfica dedicada a Urbano Lugrís con fondos pertenecientes a la colección municipal. Se sumará la exhibición de «A barca espacial», considerada una de las obras más destacadas de Laxeiro y adquirida recientemente por el Concello, además de una selección de trabajos sobre papel de Isaac Díaz Pardo prácticamente inéditos.

La muestra recuperará también para el público la escultura «Natureza», del artista vigués Camilo Nogueira, tras ser sometida a un proceso de restauración. Además, el recorrido incluirá «Talismanta», de Berta Cáccamo, actualmente en depósito y en proceso de adquisición municipal, así como un retrato de la última etapa de Fernando Álvarez de Sotomayor que había sido donado al Concello y nunca antes expuesto.

Siete bloques temáticos

El proyecto expositivo se estructura en siete bloques temáticos y cronológicos que permitirán seguir la evolución de la creación artística gallega durante seis décadas. Entre ellos, figuran apartados dedicados al academicismo de la posguerra, el diálogo entre abstracción y nueva figuración, la irrupción del Grupo Atlántica o las históricas exposiciones de Praza da Princesa, consideradas un punto de inflexión en las vanguardias gallegas.

Caballero destacó la presencia de una selección específica de obras del Grupo Atlántica, presentada en diálogo con los movimientos que marcaron la renovación artística gallega en las décadas finales del siglo XX. El objetivo de la exposición, según explicó, es ofrecer un recorrido que permita comprender «la transformación de la creación artística gallega desde la posguerra hasta las vanguardias contemporáneas».