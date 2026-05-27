El BNG pide la ampliación y mejora del CIS Carmen Avendaño
Denuncia «graves deficiencias estruturais» y «falla de prazas e de persoal»
R. V.
Recogiendo reivindicaciones sociales y sindicales que alertan de «graves deficiencias estruturais» y «falla de prazas e de persoal» en un contexto de «saturación crecente», el Bloque Nacionalista Galego ha presentado en el Congreso iniciativas para demandar al Gobierno la ampliación y mejora del Centro de Inserción Social Carmen Avendaño.
«O CIS Carmen Avendaño inaugurouse no ano 2006 con instalacións inferiores ás necesarias para atender a maior cidade galego e a súa comarca», denuncian desde el BNG y explican que tiene menos de la mitad de la superficie útil, de personal y casi un 50% menos de plazas que el de A Coruña. También alertan de «falla de autonomía do centro», porque depende del Centro Penitenciario de A Lama.
«Isto tradúcese ademais en oficinas saturadas, despachos sen luz natural ou arquivos invadindo espazos de traballo», describe el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas. «Esta precariedade é o resultado dunha lóxica de desequilibrio territorial e de infradotación sistemática dos servizos estatais en Galiza», opina.
Incremento
Alertan también de que la presión y la actividad del CIS aumentó «de forma drástica» con la expansión de las penas alternativas, el control telemático y los cambios legales. Recuerdan que Vigo centralizó los casos de toda la provincia tras el cierre del punto de atención de Pontevedra.
Reprochan que el Gobierno paralizase en 2012 el proyecto de ampliación, pese a estar licitado. «Non aceptamos máis desculpas nin máis discriminación, Vigo e Galiza merecen servizos públicos dignos», defendió.
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