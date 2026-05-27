El BNG pide la ampliación y mejora del CIS Carmen Avendaño

Recogiendo reivindicaciones sociales y sindicales que alertan de «graves deficiencias estruturais» y «falla de prazas e de persoal» en un contexto de «saturación crecente», el Bloque Nacionalista Galego ha presentado en el Congreso iniciativas para demandar al Gobierno la ampliación y mejora del Centro de Inserción Social Carmen Avendaño.

«O CIS Carmen Avendaño inaugurouse no ano 2006 con instalacións inferiores ás necesarias para atender a maior cidade galego e a súa comarca», denuncian desde el BNG y explican que tiene menos de la mitad de la superficie útil, de personal y casi un 50% menos de plazas que el de A Coruña. También alertan de «falla de autonomía do centro», porque depende del Centro Penitenciario de A Lama.

«Isto tradúcese ademais en oficinas saturadas, despachos sen luz natural ou arquivos invadindo espazos de traballo», describe el portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas. «Esta precariedade é o resultado dunha lóxica de desequilibrio territorial e de infradotación sistemática dos servizos estatais en Galiza», opina.

Incremento

Alertan también de que la presión y la actividad del CIS aumentó «de forma drástica» con la expansión de las penas alternativas, el control telemático y los cambios legales. Recuerdan que Vigo centralizó los casos de toda la provincia tras el cierre del punto de atención de Pontevedra.

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Reprochan que el Gobierno paralizase en 2012 el proyecto de ampliación, pese a estar licitado. «Non aceptamos máis desculpas nin máis discriminación, Vigo e Galiza merecen servizos públicos dignos», defendió.