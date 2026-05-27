El BNG llama a participar en la manifestación contra el desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo

El grupo provincial del BNG en la Diputación de Pontevedra hace un llamamiento a participar en la manifestación convocada por la plataforma Galiza pola Paz contra el «belicismo» y el aumento del gasto militar. La protesta se celebrará este sábado en Vigo, con salida a las 12.00 horas desde Vía Norte.

La diputada provincial Manuela Rodríguez criticó especialmente el desfile de las Fuerzas Armadas previsto en la ciudad olívica y defendió que los recursos destinados al ámbito militar deberían invertirse en políticas sociales como pensiones, sanidad, educación o dependencia.

Rodríguez aseguró que una parte importante de la ciudadanía, tanto de la comarca viguesa como del resto de Galicia, rechaza los «tambores de guerra» y las políticas impulsadas por las «potencias imperialistas», al considerar que repercuten negativamente en la calidad de vida de las clases trabajadoras. Por ello, pidió una movilización «masiva» en la protesta convocada este fin de semana.

La representante nacionalista defendió la necesidad de apostar por una «paz justa y duradera» basada en el respeto a la soberanía de los pueblos y en el cumplimiento del derecho internacional, que, según denunció, «está siendo dinamitado» en el actual contexto internacional.

El BNG también cargó contra el PSOE por lo que considera una «grave contradicción» entre el discurso del «No a la guerra» y el incremento del gasto en Defensa impulsado por el Gobierno central. Según apuntó la formación nacionalista, la inversión militar superará en 2025 el 2 % del PIB, con cerca de 34.000 millones de euros y un aumento del 45 % respecto al año anterior.