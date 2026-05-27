AVEMPO reúne en Vigo a especialistas y familias para poner el foco en el diagnóstico de la esclerosis múltiple

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple, AVEMPO, organizará el próximo 5 de junio en Vigo unas jornadas centradas en la importancia del diagnóstico y del acompañamiento en las personas con esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a más de 58.000 personas en España y a unas 4.500 en Galicia. La cita se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 30 de mayo, y se desarrollará a partir de las 17.00 horas en el salón de actos de la Xunta en la ciudad, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Bajo el título «EMruta. El camino hacia el diagnóstico», el encuentro reunirá a profesionales sanitarios de referencia para abordar, desde distintos ángulos, el proceso que va desde las primeras sospechas clínicas hasta la confirmación de la enfermedad y el acompañamiento posterior. Será la presidenta de la asociación, Lara González, quien dé la bienvenida a los asistentes y conduzca el arranque de la jornada.

El programa contará con la participación de Rosa Rodríguez y Ana Pregueiro, médicas del centro de salud Pintor Colmeiro, que se centrarán en el papel de la Atención Primaria y en los primeros pasos hacia el diagnóstico. A continuación intervendrá Elena Álvarez, neuróloga de referencia en la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Álvaro Cunqueiro, para abordar la sospecha clínica y el proceso hasta la confirmación de la patología. El bloque profesional se completará con César Sánchez, enfermero del mismo hospital, que hablará sobre el acompañamiento desde la enfermería neurológica.

La jornada no se quedará únicamente en la visión médica. AVEMPO ha reservado también un espacio para que familiares de usuarios de la entidad compartan sus testimonios y experiencias, con la intención de dar una imagen más completa de cómo impacta la esclerosis múltiple en la vida cotidiana y en el entorno más cercano de quienes la padecen.

Desde la asociación se subraya además el valor divulgativo del encuentro y se anima no solo a socios y familias, sino también al conjunto de la ciudadanía, a asistir para conocer mejor la realidad de esta enfermedad. La propia presidenta de AVEMPO confía en que la cita sirva para abrir la conversación más allá del ámbito estrictamente asociativo. «Confiamos en que acuda como asistentes no solo la pequeña-gran familia que forma parte de nuestra Asociación, también animamos a la ciudadanía en general a hacerlo para conocer la realidad de esta enfermedad», señala.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Según los datos facilitados por AVEMPO, en Galicia presenta una prevalencia especialmente elevada, con tasas que alcanzan los 205 casos por cada 100.000 mujeres y los 115 por cada 100.000 hombres.