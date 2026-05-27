Más de 2.800 militares (y un carnero) comienzan los ensayos para el Día de las Fuerzas Armadas en Plisan

El gran desfile por el Día de las Fuerzas Armadas está poco a poco tomando forma. Esta mañana se hizo el segundo ensayo en la Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra e As Neves (Plisan) para juntar a las distintas unidades y que puedan coordinar sus movimientos.

Por primera vez en la historia esta celebración militar recayó sobre Vigo. Hasta el momento se había organizado hasta en tres ocasiones en la ciudad de A Coruña. Fue una decisión del Ministerio de Defensa, que selecciona una entre las localidades que se presentan aspirantes.

La idea inicial era practicar la marcha en el Puerto de Vigo, pero dado el movimiento constante y la salida y entrada de mercancías y vehículos, Autoridad Portuaria y Zona Franca ofrecieron Plisan como alternativa.

El teniente coronel Roberto Domínguez, jefe de comunicación de la Brilat, explica que los ensayos incluyen tanto unidades a pie como motorizadas, de Tierra, Aire y Guardia Civil. También estará La Legión (con su carnero Baraka) y los Regulares de Ceuta, uno de los grupos más laureados del ejército.

Diferentes andares

Cada uno tiene sus peculiaridades. No todas las unidades desfilan al mismo ritmo, lo que añade complejidad a la coordinación. El paso ordinario del desfile militar se realiza normalmente a 120 pasos por minuto, aunque hay excepciones muy marcadas. La Legión, por ejemplo, desfila a un ritmo mucho más acelerado, de 160 pasos por minuto, mientras que los Regulares de Ceuta lo hacen con una cadencia más lenta, de 90 pasos por minuto. Estas diferencias obligan a adaptar los ensayos a cada unidad para sincronizar movimientos y recorridos. Además, dentro de estos también participan las denominadas unidades de gastadores, grupos que realizan movimientos específicos con el fusil y saludos diferenciados respecto al resto de formaciones.

Aunque muchos militares ya han participado en anteriores celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas, para otros será su primera vez. La elección de quién desfila no se hace de manera individual, sino que se designa a una unidad concreta y es todo el personal que la integra el que participa en el acto.

Los ensayos en Plisan reúnen unidades a pie y motorizadas de Tierra, Aire y Guardia Civil, incluyendo a La Legión y los Regulares de Ceuta / Pablo Hernández Gamarra

¿Por qué los militares desfilan?

Desde el Ejército explican que los desfiles del Día de las Fuerzas Armadas tienen como principal objetivo mostrar a la ciudadanía el trabajo que realizan sus integrantes y reforzar el vínculo con la población. «Lo que pretendemos es que la sociedad sepa lo que hacemos», señalan. Además, recuerdan que los militares «forman parte de esa sociedad» y quieren evitar la imagen de una institución distante o aislada.

Desde el Ejército reconocen que «los actos militares se caracterizan por su marcialidad», aunque matizan que esa disciplina forma parte de su forma de trabajar y de su instrucción diaria. «No queremos asustar a nadie, somos personas normales», apuntan, insistiendo en que el desfile busca reflejar valores como la coordinación, la seriedad y «la forma de hacer bien las cosas» que consideran propia de su oficio.

Próximos días

Mañana por la mañana los soldados volverán a ensayar en la plataforma y, por la tarde, habrá una actividad abierta al público. Se trata del encuentro de músicas militares en el que participará la banda de la Legión, la del cuartel de A Coruña y la de la Brilat. Será en Porta do Sol a partir de las 19.15 horas.

Pablo Hernández Gamarra

El viernes será uno de los platos fuertes. Se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será un acto presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. La exhibición tendrá lugar a las 15.30 h, en la ría de Vigo. Esa misma tarde, a las 17.15 h, en la Playa de Samil, habrá también una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.

El sábado es el gran día. No solo estarán los reyes, sino también la princesa Leonor. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado. A partir de entonces, saldrán por tierra casi tres mil soldados.