Vitrasa refuerza las conexiones con Samil por los eventos del Día de las Fuerzas Armadas

Vitrasa potencia el servicio de autobús urbano en Vigo este viernes y sábado con motivo de la celebración de los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas. El dispositivo, coordinado junto al Concello de Vigo, incluirá una lanzadera especial entre la Praza América y Samil, además de refuerzos en varias líneas regulares ante la elevada afluencia de público prevista en la ciudad.

El operativo contempla un servicio especial de lanzadera entre Praza América y Samil, además del refuerzo de varias líneas regulares de autobús urbano. La intención es facilitar los desplazamientos hasta la zona de los actos y reducir el uso del vehículo privado en uno de los fines de semana con mayor afluencia prevista en el litoral vigués.

El viernes 29 de mayo, la lanzadera directa de ida —sin paradas intermedias— funcionará entre las 13:00 y las 17:00 horas. El servicio de regreso estará operativo entre las 18:00 y las 19:30 horas. Durante esa jornada, también se reforzarán las líneas C3i, C3d, L10 y L15A/B/C en función de la demanda.

El sábado 30 de mayo, coincidiendo con el desfile militar presidido por los Reyes, el dispositivo se ampliará desde primera hora de la mañana. La lanzadera especial operará para la ida entre las 07:30 y las 11:30 horas y para la vuelta entre las 13:30 y las 16:30 horas. Además, Vitrasa reforzará las líneas C3i, C3d y L15A/B/C, así como la línea C1 para facilitar los transbordos en Praza América.

Recorridos y paradas que realiza:

Avenida Europa — Entorno Samil

Avenida Castelao, 73 — Cruce calle Redondela

Avenida Castelao, 41 — Rotonda “Barco Alfageme”

Avenida Castelao, 21 — Entorno Praza América

Gran Vía, 147 — Centro Comercial

Pizarro, 10 — Entorno Praza España

Travesía de Vigo, 8 — Finaliza en el cruce de los “Choróns”. Entorno Vialia

Vitrasa recomienda a la ciudadanía priorizar el uso del transporte público durante ambas jornadas, especialmente teniendo en cuenta las restricciones de acceso y aparcamiento previstas en el entorno de Samil con motivo de los actos programados. El objetivo es facilitar los desplazamientos, minimizar la afección al tráfico y evitar retenciones derivadas de la elevada afluencia de público prevista.