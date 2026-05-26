La visión del paciente, clave en la humanización de los procesos sanitarios

El área sanitaria de Vigo celebró una nueva reunión del Consello Asesor de Pacientes, presidida por el gerente, Javier Puente, y en la que participaron representantes de asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y responsables de humanización y atención a la ciudadanía.

En este encuentro se abordaron nuevas líneas de humanización, seguridad del paciente y refuerzo asistencial, donde uno de los puntos centrales fue la presentación del proyecto «Huerta del Cunqueiro», una iniciativa impulsada como espacio terapéutico, educativo y de convivencia abierto a la ciudadanía en general, asociaciones y centros educativos.

Aspectos emocionales y sociales

Con respecto al Plan de Seguridad del Paciente, su responsable la doctora Maite Maza presentó las líneas de trabajo, centrado en la prevención de incidentes asociados a los procesos asistenciales y en la mejora continua de la calidad y seguridad sanitaria. En este contexto, se destacó la importancia de incorporar la visión de los pacientes y asociaciones mediante propuestas de mejora y aportaciones orientadas a reforzar la humanización de la asistencia. Las asociaciones valoraron positivamente la posibilidad de participar en el desarrollo de este Plan y pusieron el foco en aspectos emocionales y sociales vinculados la determinadas patologías.

Además, el gerente del área sanitaria informó sobre otras actuaciones y proyectos estratégicos actualmente en marcha. Entre ellos, la reordenación asistencial que se está llevando a cabo tras la apertura del nuevo CIS Olimpia Valencia; y la creación de una nueva Unidad de Cirugía Maxilofacial, con el inicio próximo de obras en Meixoeiro.