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La visión del paciente, clave en la humanización de los procesos sanitarios

El Consello Asesor del área sanitaria de Vigo se reunió para abordar nuevas líneas de humanización, seguridad del paciente y refuerzo asistencial

Destaca la puesta en marcha de la «Huerta del Cunqueiro», un espacio terapéutico abierto a la ciudadanía

CONSELLO ASESOR DO PACIENTE

CONSELLO ASESOR DO PACIENTE / FdV

R.V.

El área sanitaria de Vigo celebró una nueva reunión del Consello Asesor de Pacientes, presidida por el gerente, Javier Puente, y en la que participaron representantes de asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y responsables de humanización y atención a la ciudadanía.

En este encuentro se abordaron nuevas líneas de humanización, seguridad del paciente y refuerzo asistencial, donde uno de los puntos centrales fue la presentación del proyecto «Huerta del Cunqueiro», una iniciativa impulsada como espacio terapéutico, educativo y de convivencia abierto a la ciudadanía en general, asociaciones y centros educativos.

Aspectos emocionales y sociales

Con respecto al Plan de Seguridad del Paciente, su responsable la doctora Maite Maza presentó las líneas de trabajo, centrado en la prevención de incidentes asociados a los procesos asistenciales y en la mejora continua de la calidad y seguridad sanitaria. En este contexto, se destacó la importancia de incorporar la visión de los pacientes y asociaciones mediante propuestas de mejora y aportaciones orientadas a reforzar la humanización de la asistencia. Las asociaciones valoraron positivamente la posibilidad de participar en el desarrollo de este Plan y pusieron el foco en aspectos emocionales y sociales vinculados la determinadas patologías.

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Además, el gerente del área sanitaria informó sobre otras actuaciones y proyectos estratégicos actualmente en marcha. Entre ellos, la reordenación asistencial que se está llevando a cabo tras la apertura del nuevo CIS Olimpia Valencia; y la creación de una nueva Unidad de Cirugía Maxilofacial, con el inicio próximo de obras en Meixoeiro.

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