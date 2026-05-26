La visión del paciente, clave en la humanización de los procesos sanitarios
El Consello Asesor del área sanitaria de Vigo se reunió para abordar nuevas líneas de humanización, seguridad del paciente y refuerzo asistencial
Destaca la puesta en marcha de la «Huerta del Cunqueiro», un espacio terapéutico abierto a la ciudadanía
R.V.
El área sanitaria de Vigo celebró una nueva reunión del Consello Asesor de Pacientes, presidida por el gerente, Javier Puente, y en la que participaron representantes de asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y responsables de humanización y atención a la ciudadanía.
En este encuentro se abordaron nuevas líneas de humanización, seguridad del paciente y refuerzo asistencial, donde uno de los puntos centrales fue la presentación del proyecto «Huerta del Cunqueiro», una iniciativa impulsada como espacio terapéutico, educativo y de convivencia abierto a la ciudadanía en general, asociaciones y centros educativos.
Aspectos emocionales y sociales
Con respecto al Plan de Seguridad del Paciente, su responsable la doctora Maite Maza presentó las líneas de trabajo, centrado en la prevención de incidentes asociados a los procesos asistenciales y en la mejora continua de la calidad y seguridad sanitaria. En este contexto, se destacó la importancia de incorporar la visión de los pacientes y asociaciones mediante propuestas de mejora y aportaciones orientadas a reforzar la humanización de la asistencia. Las asociaciones valoraron positivamente la posibilidad de participar en el desarrollo de este Plan y pusieron el foco en aspectos emocionales y sociales vinculados la determinadas patologías.
Además, el gerente del área sanitaria informó sobre otras actuaciones y proyectos estratégicos actualmente en marcha. Entre ellos, la reordenación asistencial que se está llevando a cabo tras la apertura del nuevo CIS Olimpia Valencia; y la creación de una nueva Unidad de Cirugía Maxilofacial, con el inicio próximo de obras en Meixoeiro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
- El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
- Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos