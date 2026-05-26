Vigo estrena el mayor salón de 'caravaning' del noroeste peninsular

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acogerá del 28 al 31 de mayo de 2026 la primera edición del Salón Atlántico del Caravaning, una cita que aspira a convertir a la ciudad en referente del turismo sobre ruedas en el noroeste peninsular.

El evento reunirá en Vigo a profesionales, empresas y aficionados del sector en torno a una amplia oferta vinculada a las autocaravanas, caravanas, furgonetas camper y turismo de cámping. La feria ocupará los 8.000 metros cuadrados del pabellón 3 del recinto ferial y contará con más de 400 vehículos en rotación, entre modelos nuevos, seminuevos y de kilómetro cero, además de promociones y ofertas especiales para los asistentes.

La organización destaca el carácter transversal del salón, que combinará la actividad comercial con la promoción de un estilo de viaje basado en la sostenibilidad, la convivencia y el contacto con el entorno. En este sentido, el recinto habilitará una zona de pernocta gratuita y exclusiva para caravanistas, equipada con todos los servicios esenciales y pensada para acoger a visitantes llegados desde distintos puntos de España.

El director del evento, Carlos Landín, subrayó el componente experiencial de la cita. «Queremos que este salón sea mucho más que una feria comercial: aspiramos a crear una experiencia completa donde el visitante descubra nuevas formas de viajar y de conectar con el entorno», señaló.

En el área comercial estarán presentes las últimas novedades del sector, con vehículos más eficientes y tecnológicamente avanzados de todas las gamas, desde autocaravanas y caravanas hasta camper, urban vans y modelos overland 4x4. La oferta se completará con complementos, equipamiento interior, remolques, productos para acampada, servicios especializados y asociaciones vinculadas al caravaning.