«Vigo ha abordado el problema de la vivienda de raíz con el nuevo Plan General»

Fernando López Clemente (Madrid, enero de 1972) es director comercial de Aliseda. Este martes, participó en Vigo en la jornada «Aliseda: un nuevo punto de inflexión», celebrada en el Palacio de la Oliva. En el encuentro, que reunió a más de 150 inversores y promotores inmobiliarios, la compañía puso de relieve el dinamismo del mercado gallego y el creciente atractivo de la región para la inversión, tanto nacional como internacional.

—En Vigo, hay mucha necesidad de vivienda a precios asequibles. ¿Por qué apuestan por un producto de alto standing en el proyecto Torre de Cristal, en Marqués de Valladares?

—Por la morfología del edificio. Es una apuesta que nos viene impuesta. Nosotros nos encontramos con un edificio cuyo uso principal, el de oficinas, no tenía ningún sentido. Era un edificio absolutamente ineficiente desde el punto de vista energético y hemos decidido reconvertirlo en uno residencial de un cierto nivel.

—La vivienda se ha convertido en un lujo en Vigo y en muchas otras ciudades de España y Europa. ¿Cree que fue buena idea dejarla casi completamente en manos del mercado?

—Vigo es una de las pocas ciudades de España que ha abordado realmente y de raíz el problema de la vivienda, generando suelo para hacer 50.000 viviendas con el nuevo Plan General. Eso dará cobertura a casi 150.000 personas, prácticamente la mitad de su población. Una parte importante del problema de la vivienda se va a resolver así. Vigo está haciendo bien los deberes, acelerando licencias y poniendo a disposición de los promotores una gran cantidad de suelo.

—¿Desde Aliseda, detectan falta de vivienda protegida?

—Nosotros consideramos que en España hace falta vivienda asequible. No sé si llamarla de protección o no, pero sí hace falta vivienda asequible. Hay una capa media de población que está teniendo problemas de acceso a la vivienda. El precio medio en Vigo está en torno a los 2.500 o 2.600 euros el metro cuadrado. Está muy alejado de otras zonas tensionadas. Bilbao está muchísimo más caro que Vigo y A Coruña también está ligeramente más cara. Es cierto que el precio está subiendo, pero la puesta a disposición de tantísimo suelo con el nuevo Plan General de Vigo va a hacer que el precio se modere. El Plan General viene de alguna manera a solucionarlo, porque prevé hacer más de 50.000 viviendas, de las cuales ya hay en marcha o se están desarrollando cerca de 7.000.

«La única solución es construir más vivienda, ya que es un problema demográfico»

—¿Cree que las administraciones deberían posicionarse más a favor de la vivienda asequible?

—Totalmente. Ya hay comunidades autónomas que están desarrollando programas muy serios de colaboración público-privada, donde las administraciones y también agentes privados ponen suelo a disposición para construir viviendas de alquiler protegido a 50, 75 o incluso 100 años. El sector privado está dispuesto a participar, aunque tenga una rentabilidad muy baja.

—¿Qué administración considera más relevante en este ámbito?

—Ahora mismo, las competencias están muy delegadas en los ayuntamientos, pero con una supervisión muy activa de las comunidades autónomas. Por eso creo que tienen que ser ambas administraciones las que impulsen estos programas. Además, estamos pendientes del desarrollo de una nueva ley de vivienda que puede marcar reglas importantes.

—Antes, comentaba que la solución pasa por construir más vivienda. ¿No hay otras medidas posibles a corto plazo?

—Yo creo que la única solución es construir más vivienda, ya que es un problema demográfico. Hay vivienda vacía en España, pero está ubicada en la España vaciada, no en las grandes ciudades. En las zonas tensionadas, lo que hay que hacer es liberar más suelo, acelerar los trámites urbanísticos y animar a los promotores a desarrollar más viviendas.

Fernando López Clemente, con la ciudad al fondo. / Pablo Hernández Gamarra

—En Vigo, el Concello calcula que hay casi 13.000 viviendas vacías. ¿Cree que ahí también debería ponerse el foco?

—Yo creo que, de alguna manera, ya se está poniendo, incluso de una manera impositiva. También hay que entender que una vivienda vacía, según el Instituto Nacional de Estadística, es aquella que tiene un consumo energético inferior a determinados niveles. Vigo además tiene un cierto atractivo turístico y es una ciudad envejecida, donde existen problemas de herencias o registrales. Lo importante son las 50.000 viviendas nuevas que prevé el Plan General, muchas de ellas asequibles.

—¿Considera que la vivienda turística es un problema para el acceso a un hogar?

—El turismo es un motor económico y, en España, más todavía. Este año, se esperan cerca de 100 millones de turistas. Es una parte muy importante del PIB español. La solución a la vivienda tiene que ser la liberación de suelo. España es uno de los países más despoblados de Europa y tenemos espacio y suelo para desarrollar vivienda. Además, no podemos estar ajenos a los procesos migratorios o al interés de muchas personas por jubilarse en España. Galicia está cada vez más de moda desde el punto de vista turístico y residencial.

«Vigo tiene ahora mismo un potencial logístico y comercial tremendo»

—¿Cómo ve el futuro inmobiliario de Vigo?

—Vigo tiene ahora mismo un potencial logístico y comercial tremendo. El hecho de que el Plan General contemple 50.000 nuevas viviendas va a generar un consumo importante en la ciudad y toda la parte de retail tendrá que desarrollarse. Además, el eje atlántico entre Vigo y Oporto y el puerto hacen que el desarrollo inmobiliario y logístico cobre una importancia enorme. Tenéis aquí desarrollos como la Plisan que son superinteresantes. Todo eso hace que el futuro inmobiliario de Vigo sea muy interesante, no solo a nivel residencial, sino también logístico, comercial e incluso de oficinas.