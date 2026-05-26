Los tres profesores asociados de la UVigo darán clase en las áreas de Medicina, Cirugía y Familia

Los tres profesores asociados de la UVigo que impartirán docencia desde el próximo curso en Medicina estarán adscritos a dos áreas en las que todavía no existe esta figura docente, Cirugía y Medicina, y a la que recibirá el mayor número de estudiantes, la de Familia.

En 2026/27 arrancará la descentralización de la docencia práctica de 5º (la de 6º ya lo está desde 2015) y la institución calcula que entre 30-50 estudiantes, «unos diez por mes», solicitarán realizar el rotatorio en los hospitales vinculados y, como ya se venía haciendo, también en los centros de salud.

El Consello de Goberno aprobó la salida a concurso de las tres plazas acordadas por la comisión de seguimiento el 30 de abril y que serán financiadas por la Consellería de Facenda. Y también dio luz verde al concierto único del Sergas con las tres universidades para la utilización de instituciones sanitarias, así como al reglamento de funcionamiento de las unidades docentes.

El rector saliente, Manuel Reigosa, dijo sentirse «razoablemente satisfecho» pero reconoció que en algunas de las últimas reuniones para la descentralización de Medicina temió «desandar o camiño». Por eso da ánimos al nuevo equipo de gobierno liderado por Carmen García Mateo y le aconseja «manter as espadas en alto» para avanzar en el reparto mientras continúan de forma paralela los trabajos de elaboración de un grado propio. «Vai ter que loitar», reconoció.

En todo caso, Reigosa alabó el trabajo de su homóloga Rosa Crujeiras y agradeció la «xenerosidade» de la Universidad de Santiago, que ha renunciado a tener plazas propias en esta primera etapa tanto en Vigo como en A Coruña más allá de las reposiciones.

Los tres profesores asociados de Ciencias de la Salud (PACs) en el grado de Medicina de la UVigo se unirán a los 32 que ya tiene la USC. E impartirán docencia en Medicina de Familia; en Cirugía (cardiaca y maxilofacial); y en Medicina, un área muy amplia que incluye Medicina Intensiva, Rehabilitación, Alergología, Reumatología, Nefrología, Geriatría, Neurofisiología y rotaciones en Anatomía patológica y Medicina preventiva.

Según explicó sobre el reglamento aprobado el vicerrector de Titulaciones, Alfonso Lago, cada una de las unidades docentes del Chuvi y del Chuac admitirá el 25% de los estudiantes matriculados en el grado. Y tendrán preferencia los alumnos cuyo domicilio familiar se sitúe en el área sanitaria a la que pertenece el hospital en el que solicitan plaza

Tras valorar las propuestas de ambas unidades, será la Facultad de Medicina de la USC la que elabore la propuesta de horarios y el calendario de exámenes. Después serán las unidades las que elaboren el POD (Plan de Organización Docente), que tendrán que elevar a sus correspondientes universidades y a la de Santiago, que será finalmente la que lo tramite.

Respecto al número de alumnos que recibirá la UVigo, Reigosa cree que las advertencias lanzadas por algunos miembros de la USC sobre la pérdida de la calidad docente podrían repercutir en los primeros años del acuerdo, pero se mostró confiado en que el «boca a boca» incremente la llegada de estudiantes y puso como ejemplo los más de 100 que realizan cada año el último curso (6º) en el área sanitaria viguesa.