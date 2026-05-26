Trabajadores del servicio de basuras, críticos con el Concello: «Se limitó a tomar nota»

El personal del servicio de recogida de la basura y limpieza viaria del Concello de Vigo tomó hoy las calles de la ciudad en la tercera jornada de la huelga indefinida iniciada el pasado domingo para reclamar un convenio colectivo digno. Al término de la concentración, que transcurrió a mediodía entre las oficinas de FCC –la empresa concesionaria– y el consistorio, una representación del comité mantuvo una junta con concejal responsable del servicio, que se limitó «a tomar nota» de las reivindicaciones laborales.

El paro está teniendo desde el primer día un seguimiento del 100% y únicamente trabajan los servicios mínimos en hospitales, residencias y mercados (ocho personas en el turno de mañana, tres en la de tarde y ocho en la de noche, junto con uno mecánico por turno). En consecuencia, la basura acumulada en el exterior de los colectores comienza a ser visible ya en prácticamente todas las zonas de la ciudad. Con todo, la empresa sigue sin ponerse en contacto con la representación sindical para intentar desbloquear el conflicto, afirman.

Un instante de la manifestación de ayer por las calles de la ciudad. / FdV

«La postura de FCC es absolutamente irresponsable; tengo estado en numerosas negociaciones, pero una intención de reventar el acuerdo como esta no la viví nunca», denuncia el presidente del comité e empresa, Suso Diz, de la CIG. El representante sindical mostró la total disposición de la parte social a retomar las conversas , «por lo que interpelamos al Ayuntamiento, que es quien le paga a la empresa, para que la inste a negociar, pero en unos tenérmelos razonables y no de chantaje».

El Concello, por su parte, movió hoy ficha y se puso en contacto con el comité durante la movilización para mantener una reunión al final. Mas el concejal responsable del servicio, que recibió a una representación de cada organiza sindical, se «limitó a anotar» las reivindicaciones laborales, tal y como explicó el presidente del comité.

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Finalmente, esta noche se celebrará una nueva asamblea de los trabajadores para repartirse los servicios mínimos y convocar manifestación para mañana.