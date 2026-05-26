Teniente Jorge Villodre, médico y militar: «Podemos atender heridos bajo fuego o estabilizar en condiciones muy limitadas, cosas que en la medicina civil no se ven tanto»

Con 27 años, el teniente médico Jorge Villodre coordina estos días buena parte del despliegue sanitario del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. Desde los puestos médicos instalados en Ifevi y Travesas, hasta el apoyo a las exhibiciones aéreas y al desfile central. El resto del año está destinado en Astorga, donde asiste a los 500 militares de su base y pasa pruebas anuales.

¿Por qué decidió hacerse médico y militar?

Siempre me gustó la medicina y todo lo relacionado con la salud. Y el Ejército me atraía porque buscaba un estilo de vida dedicado a ayudar a los demás, a servir a nuestro país y también a nuestros compañeros militares. Además, me interesaba aportar lo posible a nivel internacional en un contexto en el que cada vez hay más tensión entre países. Cuando entré en 2017, con 18 años, el escenario internacional no era el mismo que el actual.

¿Cómo funciona el modelo educativo?

Hay dos formas de entrar. Una es estudiar Medicina de manera civil y luego opositar para incorporarte al Ejército. La otra, que fue la que elegí yo, consiste en estudiar la carrera de Medicina al mismo tiempo que realizas la formación militar. Nosotros estudiamos en Madrid, en un centro adscrito a la Universidad de Alcalá. Compartimos clases, exámenes, hospitales y prácticas con estudiantes civiles. La carrera es exactamente la misma, pero antes de las clases tenemos preparación física, y por las tardes recibimos formación específicamente militar. También hacemos maniobras y ejercicios propios del Ejército.

¿La medicina militar requiere conocer técnicas distintas a la medicina civil?

Sí. Dentro de la Escuela Militar de Sanidad aprendemos procedimientos específicos para escenarios tácticos y zonas de operaciones. Por ejemplo, recibimos formación en TC3, que es la asistencia sanitaria táctica en combate. Son protocolos para atender heridos bajo fuego o en situaciones muy complejas. Ahí se trabaja mucho con torniquetes, arrastres o estabilización en condiciones muy limitadas. Son cosas que en la medicina civil no se ven tanto.

Actualmente está destinado en Astorga. ¿Qué hace en su día a día?

Pertenezco a la ALOC 61 y estoy destinado en el Acuartelamiento Santocildes, en Astorga. Soy el médico encargado de dar apoyo sanitario al acuartelamiento y también participo en ejercicios y despliegues por distintas zonas del norte de España. Además realizo reconocimientos médicos anuales para las pruebas físicas y también evaluaciones antes de cada misión internacional.

No todos tienen las condiciones físicas necesarias

Correcto, Antes de una operación, todos los militares tienen que pasar un reconocimiento exhaustivo para determinar si son aptos para estar seis meses desplegados fuera de España.

¿A cuántas personas puede llegar a atender en un año?

En el acuartelamiento habrá unas 500 personas, pero reconocimientos médicos puedo hacer alrededor de mil.

¿Ha participado ya en alguna misión internacional?

Sí. El año pasado estuve desplegado en Turquía, en una base aérea integrada dentro de la estructura de la OTAN. Era una base situada en territorio turco, pero con presencia de personal militar de distintos países, especialmente estadounidense. Nosotros acudimos dando apoyo a una unidad española desplazada desde Valencia, especializada en sistemas de radar y defensa antimisiles. Mi función allí era prestar asistencia sanitaria al contingente español durante toda la misión.

Estos días coordina buena parte del dispositivo sanitario del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. ¿Cómo lo vive?, ¿en qué consiste?

Tenemos dos puestos de socorro, uno en Travesas y otro en el Ifevi, y yo coordino ambos dispositivos. Distribuyo al personal y organizo todo el apoyo sanitario para las exhibiciones y el desfile. También damos cobertura a los ejercicios en la playa de Samil, a las exhibiciones en Balaídos y al salto del paracaidista que lleva la bandera frente a la tribuna real. Tenemos ambulancias militares preparadas por si ocurre cualquier accidente.

Está al cargo de todo lo que pueda pasar

Sí, porque ahora mismo soy el único médico asignado a este dispositivo. Estaremos en los ensayos, en la playa, en Balaídos y en el desfile oficial para poder intervenir de inmediato si sucede algo.

¿Puede un médico militar operar igual que un médico civil?

Ahora mismo no, porque todavía no tengo especialidad médica. Dentro de aproximadamente un mes empezaré la residencia MIR en un hospital, que puede ser el Gómez Ulla u otro centro que oferte plazas. En nuestro caso hacemos primero unos años de servicio operativo en unidades militares y después continuamos con la especialización. Por tiempo, yo debería estar ahora mismo en tercero de residencia, pero nosotros hacemos primero un parón operativo de unos tres años trabajando en unidades militares y luego retomamos la especialidad.

¿Qué le diría a alguien que duda entre estudiar Medicina o seguir una carrera militar?

Que la medicina militar ofrece un enfoque muy diferente y muy completo. Hacemos muchas funciones además de las propias de un médico de hospital y nunca dejas de formarte. Además ves ámbitos que son imposibles de conocer desde la medicina civil, como las operaciones internacionales o el montaje de hospitales de campaña como los que estamos preparando aquí estos días.

¿Cuál ha sido el mayor hito de su carrera hasta ahora?

Sin duda, la misión en Turquía. Fueron tres meses inolvidables. Aprendí muchísimo, disfruté mucho de la experiencia y creo que hicimos un buen servicio. Para cualquier militar, las operaciones son siempre uno de los momentos más importantes de la carrera.