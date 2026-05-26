La procura encara elecciones con dos candidatos a liderar el colegio vigués

La Administración de Justicia en Vigo afrontará un junio intenso. Junto a las elecciones en las que el día 11 se designará al nuevo presidente del Tribunal de Instancia, cargo para el que ya han formalizado sus candidaturas los magistrados Manuel Ángel Pereira Costas y Diego José de Lara Alonso-Burón, en este próximo mes habrá unos segundos comicios, el día 17, relacionados con otro de los grupos de profesionales que forman parte activamente del día a día judicial. Se trata de las elecciones al Colexio da Procura de Vigo, para las que ya se han presentado dos candidaturas de cara a renovar su Junta de Gobierno: una de ellas encabezada por el actual decano José Antonio Fandiño Carnero —que dado el proceso electoral en marcha en la actualidad ejerce el cargo funciones— y otra en la que está al frente Gemma Alonso Fernández. El plazo para la presentación de aspirantes concluye este miércoles 27 de mayo, tras lo cual se proclamarán las candidaturas y dará comienzo la campaña electoral de cara a los comicios.

La candidatura continuista es la que lidera Fandiño, que tiene 66 años de edad y está colegiado desde 1983. Decano desde 2018 tras tomar el relevo a Manuel Castells, en aquellos primeros comicios y en los que renovó el cargo en 2022 fue el único aspirante a dirigir el colegio. Aunque el que concluye ahora iba a ser su segundo y último mandato en atención a la limitación que existía en los estatutos vigentes entonces, estos fueron recientemente modificados para aumentar este límite hasta los tres mandatos.

«Animado» por sus compañeros y compañeras

Fandiño afirma que ha vuelto a concurrir al cargo «animado» por sus compañeros y compañeras. El actual decano en funciones explica que contó con el aval de 103 de los 124 profesionales de la procura en Vigo, un 83% de los que tienen derecho a voto, que en noviembre del pasado 2025, concreta, firmaron una carta para solicitar al decanato que se modificasen los estatutos del colegio vigués y él pudiese, de esta manera, volver a concurrir al puesto.

Dicha modificación estatutaria fue aprobada el 16 de diciembre y los nuevos estatutos, que ya están vigentes, establecen ahora «un máximo de tres mandatos consecutivos» y que para acceder a esa tercera reelección el aspirante deberá aportar, «en un sobre cerrado y sellado de la candidatura», el documento que sustente que su presentación al cargo está avalada por la mitad más uno de los colegiados con derecho a voto en la fecha de la convocatoria de los comicios. Dicho cambio estatutario fue aprobado «con el 72% de los votos».

«Mi compromiso es con el colegio y con sus profesionales. Me vuelvo a presentar con el apoyo de gran parte de mis compañeras y compañeros. Con la procura, el aumento de nuestras competencias y la importancia de los juzgados de Vigo siempre en el centro de nuestra labor», adelanta Fandiño, cuya candidatura tiene seis nuevas incorporaciones (Jorge Suárez, María Teresa Villot, Eva María Martínez, María Martínez Nieves, Rosario Fernández y María del Carmen Sánchez), mientras que continúan de la anterior Cristina del Río, José Ramón Curbera, María del Carmen Hermida y María Crende.

«Perpetuarse» en los cargos «no es bueno»

La otra aspirante que acaba de formalizar su candidatura es Gemma Alonso. De 53 años de edad y con tres décadas de ejercicio profesional, lo hace en una lista en la que también están Manuel Lamoso Rey, Marta Suárez Hermo, María José Argiz Vilar y José Vicente Gil Tránchez. Aunque las elecciones del 17 de junio son para renovar todos los cargos de la junta directiva, las candidaturas no tienen porque ser completas para cubrir todos esos puestos.

Alonso explica que se han animado a concurrir a las elecciones porque creen que la «perpetuación» en los cargos «no es buena en ninguna institución». El actual decano en funciones, señala, realizó un cambio en los estatutos para presentarse por tercera vez, pero esta procuradora considera que los «ocho años» que lleva al frente del colegio son ya «suficientes».

Sobre su hoja de ruta de cara a estos comicios, defiende que el colegio necesita «mayor transparencia» y, en relación con algunas de las problemáticas que llevan años sobre la mesa, ella y sus compañeros de lista consideran que la entidad debe mostrar «más apoyo institucional» a los compañeros del turno de oficio, que están peleando por tener unas condiciones «dignas», así como, en relación con la mutualidad, a los que luchan por tener unas pensiones acordes de cara a su jubilación. «Más allá de reuniones internas, nuestro colegio, como institución, no ha salido públicamente en apoyo de estos profesionales», indica la candidata, que también incide en la conveniencia de que el colegio vigués, tras 76 años de historia, tenga por fin y por primera vez a una mujer como decana.

La gran mayoría de profesionales de la procura viguesa son mujeres. El colegio cuenta con 124 procuradores y procuradoras ejercientes y otros 14 no ejercientes.