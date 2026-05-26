La primera rectora de la Universidad de Vigo tomará posesión el 25 de junio
Carmen García Mateo, que se impuso en la segunda vuelta el pasado día 15, asumirá las riendas de la institución en un acto presidido por el presidente de la Xunta
La catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo se convertirá oficialmente en la primera rectora de la UVigo el próximo 25 de junio. La toma de investidura, que estará presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, marcará el inicio de su mandato para los próximos seis años.
García Mateo fue la candidata más votada en la primera vuelta y se impuso en la segunda con el 56,02% de votos ponderados a Belén Rubio, que ha sido vicerrectora de investigación durante los últimos ocho años en el equipo del rector saliente, Manuel Reigosa.
Reigosa anunció la fecha de investidura esta mañana durante la celebración del Consello de Goberno, aunque no aclaró el espacio elegido, y aprovechó para despedirse de los integrantes de este órgano. «Lembrarei con moita ledicia e agarimo todos os debates», aseguró emocionado.
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