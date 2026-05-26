Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroAlquileresEl secreto del MundialParo basuraSanidadeFuerzas Armadas VigoMemoria histórica
instagramlinkedin

La primera rectora de la Universidad de Vigo tomará posesión el 25 de junio

Carmen García Mateo, que se impuso en la segunda vuelta el pasado día 15, asumirá las riendas de la institución en un acto presidido por el presidente de la Xunta

Carmen García Mateo y su equipo, celebrando la victoria en la segunda vuelta.

Carmen García Mateo y su equipo, celebrando la victoria en la segunda vuelta. / Jose Lores

Sandra Penelas

Sandra Penelas

La catedrática de Telecomunicaciones Carmen García Mateo se convertirá oficialmente en la primera rectora de la UVigo el próximo 25 de junio. La toma de investidura, que estará presidida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, marcará el inicio de su mandato para los próximos seis años.

García Mateo fue la candidata más votada en la primera vuelta y se impuso en la segunda con el 56,02% de votos ponderados a Belén Rubio, que ha sido vicerrectora de investigación durante los últimos ocho años en el equipo del rector saliente, Manuel Reigosa.

Noticias relacionadas y más

Reigosa anunció la fecha de investidura esta mañana durante la celebración del Consello de Goberno, aunque no aclaró el espacio elegido, y aprovechó para despedirse de los integrantes de este órgano. «Lembrarei con moita ledicia e agarimo todos os debates», aseguró emocionado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
  2. Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
  3. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
  4. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  5. Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
  6. El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
  7. Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
  8. La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos

La primera rectora de la Universidad de Vigo tomará posesión el 25 de junio

La primera rectora de la Universidad de Vigo tomará posesión el 25 de junio

Teniente Jorge Villodre, médico y militar: «Podemos atender heridos bajo fuego o estabilizar en condiciones muy limitadas, cosas que en la medicina civil no se ven tanto»

La procura encara elecciones con dos candidatos a liderar el colegio vigués

De cada cinco escolares que participan en programas de Inglés, 4 son de la concertada

De cada cinco escolares que participan en programas de Inglés, 4 son de la concertada

Ramón García Lago, sobrino nieto del vigués muerto tras fugarse de un penal franquista en 1938: «Algo dentro de mí decía que tenía que cerrar este círculo»

Ramón García Lago, sobrino nieto del vigués muerto tras fugarse de un penal franquista en 1938: «Algo dentro de mí decía que tenía que cerrar este círculo»

Cálido recibimiento al Celta en el Concello de Vigo y «Cumpleaños feliz» para Marián

Cálido recibimiento al Celta en el Concello de Vigo y «Cumpleaños feliz» para Marián

Hallazgo histórico en Navarra: el ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil

Hallazgo histórico en Navarra: el ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil

Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones

Tracking Pixel Contents