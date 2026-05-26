El PP pide una ordenanza en Vigo para regular las autocaravanas

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó al Gobierno local la puesta en marcha de una ordenanza municipal que regule la presencia de autocaravanas en la ciudad y habilite espacios específicos con servicios para este tipo de vehículos. La dirigente popular denunció que Vigo es, a diferencia del resto de grandes ciudades gallegas, una excepción en este ámbito y señaló que «no existe un área municipal para autocaravanas y ni siquiera hay aparcamientos habilitados en zonas turísticas para que puedan estacionar durante el día».

Sánchez vinculó esta situación con la aprobación inicial de la nueva tasa turística impulsada por el Concello. «Se empieza a cobrar a los visitantes, pero la ciudad sigue sin ofrecer servicios básicos al turismo», criticó. En este sentido, lamentó que continúe cerrada una oficina municipal de atención al turista en el centro y que el Camino Portugués de la Costa siga sin señalización adecuada a su paso por Vigo. «Los peregrinos también son turistas y dejan dinero en la ciudad», apuntó.

Peso del turismo itinerante

La líder del PP local defendió además el peso económico del turismo itinerante. Según indicó, representantes del sector cifran en unos 250 euros diarios el gasto medio por visitante que viaja en autocaravana. «No pernoctan en hoteles, pero generan actividad económica y es un modelo turístico que no deja de crecer», afirmó. A su juicio, Vigo «no está ni correcta ni convenientemente preparada» para absorber ese incremento.

La dirigente popular subrayó que el problema afecta también a residentes de la ciudad propietarios de este tipo de vehículos, que carecen de espacios específicos para estacionar pese a abonar el impuesto de circulación correspondiente.

«Está claro que este tipo de turismo va a seguir creciendo», aseguró Sánchez, que puso como ejemplo la celebración este fin de semana en Vigo de una feria especializada en autocaravanas y caravaning.

Por ello, reclamó una normativa que ordene una situación que, según dijo, actualmente funciona «como una ley de la selva». En concreto, denunció la ocupación de aparcamientos en zonas como O Castro, A Guía, O Vao o Samil, así como de márgenes de carreteras próximas a las playas, debido a la falta de alternativas habilitadas.

La presidenta local del PP recordó además que Caballero anunció en 2019 la creación de un área municipal para autocaravanas. «Llegó a decir en un programa de televisión que había dado luz verde al proyecto, pero nunca más se supo», concluyó.