Juan Laborda Rodríguez, nuevo magistrado de violencia de género en Vigo: «Tengo experiencia en esta materia por mis anteriores destinos. Llego con mucha ilusión y ganas»

La fecha del 2 de enero de 2007 está marcada en la historia judicial viguesa. Ese día, un martes, echó a andar en la ciudad olívica el que fue el primer juzgado especializado en violencia de género de Galicia. Hoy, transcurridas casi dos décadas desde entonces, la atención judicial a esta sensible e importante materia se ha visto notablemente reforzada. Este lunes tomó posesión el que ya es el segundo magistrado dedicado a instruir asuntos de violencia machista. Junto a Pablo de San Mateo Morán, titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo, se incorpora Juan Laborda Rodríguez, que se pone al frente de la plaza 2. El hecho de que haya dos jueces permitirá que ambos se repartan el trabajo en guardias semanales, algo clave en una sección en la que todos los días pasan a disposición judicial detenidos y en la que hay que atender otros cometidos urgentes como los juicios rápidos o las órdenes de protección.

En 2025 las denuncias por violencia de género se dispararon en Vigo un 30% hasta situarse en una media de tres diarias: se registraron 1.086 entre enero y diciembre. El número de procedimientos en realidad fue superior, casi 1.400, ya que esta sección también tramita la materia civil matrimonial —divorcios, regímenes de custodias de hijos, pensiones alimenticias, etc.— relacionada con las causas penales que tienen en curso por maltrato.

Pero el motivo de que la ciudad haya ganado un segundo juez es la nueva competencia asumida en octubre pasado, la de todos los delitos sexuales en los que las víctimas sean mujeres mayores de edad independientemente de si tienen o no una relación de afectividad con el agresor, lo que ha derivado en un aumento de la carga de trabajo que ya se venía asumiendo año tras año.

Asuntos de instrucción ordinarios

La creación de la nueva plaza de Violencia sobre la Mujer derivó en la polémica eliminación del antiguo Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, aunque el Ministerio de Justicia corregirá este recorte con un Real Decreto que se espera en junio y que incluye, de nuevo, ese octavo juez instructor.

La transformación y desaparición de aquel juzgado, en todo caso, tendrá consecuencias en la labor del magistrado que acaba de llegar a Vigo: junto a los asuntos que empezará a asumir de violencia machista, Laborda se encargará de instruir, mientras esos procedimientos estén vivos, una buena parte de los casos de instrucción ordinarios en trámite (desde robos o estafas hasta asuntos de tráfico de drogas) del antiguo Instrucción 8, concretamente los que se incoaron con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. Los registrados este año en esa desaparecida plaza se los han repartido los actuales siete magistrados de la Sección de Instrucción.

Al haber dos jueces de violencia de género, una semana toda la labor propia de un juzgado de guardia (detenidos, juicios rápidos, órdenes de protección...) la asumirá uno de ellos y la siguiente el otro, rotándose entre ambos. Esta semana empezó la plaza 1, por lo que el nuevo magistrado comenzará en el arranque de junio. Esto permitirá que la semana que no estén de guardia tengan más tiempo para los procedimientos con una instrucción más larga (tomar declaración a investigados, testigos y otras diligencias) y para emitir sus resoluciones.

Procedente de Ponteareas

Juan Laborda Rodríguez conoce bien la materia a la que se dedicará en su nueva plaza en Vigo. En la carrera judicial desde 2014, en su primer destino, cuando se encontraba en expectativa de destino y fue nombrado juez de apoyo al JAT del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se encargó durante un año del juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de Leganés. En Ponteareas, a donde llegó en abril de 2016 y donde ha estado hasta ahora, fue el titular del anteriormente denominado Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1, el que tiene, junto a la tramitación de asuntos ordinarios, la competencia en violencia de género.

«Llego a Vigo con mucha ilusión y ganas. Tras diez años en Ponteareas y tras haber ya ascendido a magistrado, tocaba esta movilidad», valora este magistrado nacido en 1986 y que, casualmente, es de origen asturiano (de Avilés) al igual que Pablo de San Mateo, el otro juez que forma parte de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Vigo.

El nuevo magistrado, hijo de Juan Laborda Cobo, actual presidente de la sección penal desplazada en Gijón de la Audiencia Provincial de Asturias, está satisfecho por este paso que da en el plano profesional, que también es positivo en la esfera personal por el hecho de que, tras haber coincidido con su mujer la también magistrada Carmen Pastor Pinilla en su larga etapa en el municipio ponteareano, también lo hace ahora en el Tribunal de Instancia de Vigo, ya que la jueza está desde hace unos meses, en atención a una comisión de servicio, en la plaza 8 de la Sección Civil.

«Llevé violencia de género en Leganés y también en Ponteareas, que es el cuarto partido judicial en Galicia que tiene más casos de esta materia. [Desde que entré en la carrera judicial] prácticamente siempre estuve con este tipo de asuntos, por lo que los conozco bien desde un punto de vista jurídico y tengo experiencia», afirma este magistrado, que fue uno de los jueces instructores del doble crimen de Arbo, el cometido en 2015 por el hombre que mató con una escopeta a su expareja y al novio de la mujer.