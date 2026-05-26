Jóvenes y unidos: así es la tripulación del buque 'Blas de Lezo' amarrado en Vigo

Vigo tendrá hasta el domingo dos regatas de la Armada abiertas al público en la terminal de cruceros, aunque irán saliendo a navegar por turnos. Son la Blas de Lezo y Almirante Juan de Borbón. Este martes cientos de personas se colocaban en una larga fila para poder entrar, conocer algunas salas y llegar hasta la proa del buque.

Allí esperaba el joven teniente Pablo Guitiérrez, destinado en la primera, que contaba que su función es «defender el país desde el mar». La embarcación, habitualmente con base en Ferrol, cuenta con tecnología puntera y sus tripulantes están constantemente embarcados en misiones internacionales. Al terminar la semana de muestra, partirán dos meses a Estados Unidos para los actos del 4 de julio y después recorrerán Canadá e Islandia.

La media de edad de los tripulantes es de 30 años, son muy jóvenes, y pasan muchos meses fuera de casa. ¿La receta para sobrellevarlo? Guitiérrez dice que «aunque se hace duro, se forma una familia porque convivimos mucho tiempo juntos. Se generan relaciones de amistad muy especiales», explica.

«Hasta que no te destinan a un barco no te imaginas donde vas a trabajar realmente, es muy distinto a estar en una oficina», añade.