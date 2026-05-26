Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroAlquileresEl secreto del MundialParo basuraSanidadeFuerzas Armadas VigoMemoria histórica
instagramlinkedin

CTAG y la UVigo activan la segunda fase de la lanzadera autónoma tras recorrer más de 2.000 kilómetros y superar los 800 pasajeros en el campus

La nueva ruta amplía el recorrido inicial para conectar más puntos estratégicos e incluye la zona deportiva y la Facultad de Filología y Traducción

La lanzadera autónoma del CTAG y la UVigo, en el campus de As Lagoas-Marcosende.

La lanzadera autónoma del CTAG y la UVigo, en el campus de As Lagoas-Marcosende. / CTAG

R.V.

CTAG y la Universidad de Vigo han puesto en marcha la segunda fase del piloto de movilidad autónoma en el campus de As Lagoas-Marcosende, una iniciativa pionera que continúa avanzando en el desarrollo y validación de soluciones de movilidad inteligente, conectada y sostenible.

Tras una primera etapa iniciada el pasado febrero, la lanzadera autónoma y 100% eléctrica ya opera con una nueva ruta ampliada que permitirá conectar más puntos clave del campus, incorporando nuevas paradas en la zona deportiva y en la Facultad de Filología y Traducción.

El nuevo recorrido, de ida y vuelta, busca acercar el servicio a un mayor número de usuarios y continuar recopilando información sobre el funcionamiento y comportamiento de este tipo de soluciones en entornos reales.

Desde el arranque del piloto, el shuttle ha recorrido más de 2.000 kilómetros, completado 550 viajes y transportado a más de 800 usuarios durante 60 jornadas de funcionamiento en el campus universitario.

El servicio, gratuito para toda la comunidad universitaria, estará disponible hasta el próximo 5 de junio de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. Y desde el 8 de junio al 10 de julio en horario continuo de 08.30 a 14.30.

La lanzadera autónoma, desarrollada por CTAG, forma parte de las iniciativas impulsadas por el centro tecnológico para avanzar en nuevas soluciones de movilidad automatizada y conectada aplicadas a entornos urbanos y universitarios.

Durante esta segunda fase, el piloto continuará evolucionando con el objetivo de seguir ajustando recorridos, operativa y experiencia de usuario, definiendo junto a la Universidad de Vigo el modelo de servicio más adecuado para las necesidades de movilidad del campus.

 Además de las nuevas incorporaciones, el shuttle mantiene sus paradas en Citexvi, Facultad de Ciencias del Mar, Cintecx, Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, Rectorado y Biblioteca Central.

Noticias relacionadas

Los usuarios pueden consultar en tiempo real la localización del vehículo a través de la plataforma habilitada por CTAG: https://brain4mobility.com/pilotos/cuvi/

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
  2. Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
  3. Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
  4. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  5. Amancio Ortega desembarca en el puerto de Aldán
  6. El Celta cancela por la alerta amarilla la fiesta previa al partido ante el Sevilla
  7. Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
  8. La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos

CTAG y la UVigo activan la segunda fase de la lanzadera autónoma tras recorrer más de 2.000 kilómetros y superar los 800 pasajeros en el campus

CTAG y la UVigo activan la segunda fase de la lanzadera autónoma tras recorrer más de 2.000 kilómetros y superar los 800 pasajeros en el campus

La primera rectora de la Universidad de Vigo tomará posesión el 25 de junio

La primera rectora de la Universidad de Vigo tomará posesión el 25 de junio

Teniente Jorge Villodre, médico y militar: «Podemos atender heridos bajo fuego o estabilizar en condiciones muy limitadas, cosas que en la medicina civil no se ven tanto»

La procura encara elecciones con dos candidatos a liderar el colegio vigués

De cada cinco escolares que participan en programas de Inglés, 4 son de la concertada

De cada cinco escolares que participan en programas de Inglés, 4 son de la concertada

Ramón García Lago, sobrino nieto del vigués muerto tras fugarse de un penal franquista en 1938: «Algo dentro de mí decía que tenía que cerrar este círculo»

Ramón García Lago, sobrino nieto del vigués muerto tras fugarse de un penal franquista en 1938: «Algo dentro de mí decía que tenía que cerrar este círculo»

Cálido recibimiento al Celta en el Concello de Vigo y «Cumpleaños feliz» para Marián

Cálido recibimiento al Celta en el Concello de Vigo y «Cumpleaños feliz» para Marián

Hallazgo histórico en Navarra: el ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil

Hallazgo histórico en Navarra: el ADN permite identificar a un vigués muerto tras la fuga de un penal durante la Guerra Civil
Tracking Pixel Contents