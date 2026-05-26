CTAG y la UVigo activan la segunda fase de la lanzadera autónoma tras recorrer más de 2.000 kilómetros y superar los 800 pasajeros en el campus

CTAG y la Universidad de Vigo han puesto en marcha la segunda fase del piloto de movilidad autónoma en el campus de As Lagoas-Marcosende, una iniciativa pionera que continúa avanzando en el desarrollo y validación de soluciones de movilidad inteligente, conectada y sostenible.

Tras una primera etapa iniciada el pasado febrero, la lanzadera autónoma y 100% eléctrica ya opera con una nueva ruta ampliada que permitirá conectar más puntos clave del campus, incorporando nuevas paradas en la zona deportiva y en la Facultad de Filología y Traducción.

El nuevo recorrido, de ida y vuelta, busca acercar el servicio a un mayor número de usuarios y continuar recopilando información sobre el funcionamiento y comportamiento de este tipo de soluciones en entornos reales.

Desde el arranque del piloto, el shuttle ha recorrido más de 2.000 kilómetros, completado 550 viajes y transportado a más de 800 usuarios durante 60 jornadas de funcionamiento en el campus universitario.

El servicio, gratuito para toda la comunidad universitaria, estará disponible hasta el próximo 5 de junio de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas. Y desde el 8 de junio al 10 de julio en horario continuo de 08.30 a 14.30.

La lanzadera autónoma, desarrollada por CTAG, forma parte de las iniciativas impulsadas por el centro tecnológico para avanzar en nuevas soluciones de movilidad automatizada y conectada aplicadas a entornos urbanos y universitarios.

Durante esta segunda fase, el piloto continuará evolucionando con el objetivo de seguir ajustando recorridos, operativa y experiencia de usuario, definiendo junto a la Universidad de Vigo el modelo de servicio más adecuado para las necesidades de movilidad del campus.

Además de las nuevas incorporaciones, el shuttle mantiene sus paradas en Citexvi, Facultad de Ciencias del Mar, Cintecx, Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, Rectorado y Biblioteca Central.

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Los usuarios pueden consultar en tiempo real la localización del vehículo a través de la plataforma habilitada por CTAG: https://brain4mobility.com/pilotos/cuvi/