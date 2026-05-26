De cada cinco escolares que participan en programas de Inglés, 4 son de la concertada

Dos horas semanales en el primer ciclo de Educación Primaria y una más, tres, para el resto de etapas educativas, incluido el Bachillerato. Esta es la proporción de tiempo que invierte el alumnado, de forma reglada, en estudiar un idioma extranjero. ¿Es suficiente? Para los colegios públicos semeja que sí, para los concertados prefieren incluirla en otras materias para fomentar su uso y mejorar las competencias de sus escolares. «La exposición temprana y continuada a diferentes lenguas favorece una mayor competencia comunicativa, mejora la capacidad de adaptación y estimula habilidades cognitivas como la atención, la memoria o la flexibilidad mental», cuenta Marta Castro, jefa de estudios del CPR Niño Jesús de Praga.

Así se desprende de los datos relativos al curso pasado, el 2024/2025, del Ministerio de Educación sobre la enseñanza en Lenguas Extranjeras. Cierto es que todos la inmensa mayoría de centros cuentan con programas o servicios que fomentan, principalmente, el Inglés, bien a través de auxiliares de conversación (tutores nativos en la lengua a estudiar que durante unos meses participan de las clases), bien a través de secciones bilingües (un tercio del horario de una materia no lingüísitica se imparte en Inglés), la diferencia entre la cifra de alumnos que se benfician de ello es bastante significativa.

Cuatro veces más

Según estas estadísticas, 14.142 estudiantes de colegios públicos participa de programas que emplean la lengua extranjera como forma de aprendizaje, frente a los más de 16.192 que lo hacen en la educación concertada en Vigo y resto de puntos de la provincia. En la etapa de Primaria, los datos son prácticamente idénticos entre ambos, la diferencia llega en la ESO. Frente a los 1.234 escolares de la pública que participan en estos programas lingüísticos, lo hacen más de 4.200 de la concertada, es decir, casi cuatro veces más. «Nosotros lo tenemos muy claro, es un aspecto que reforzamos y por el que apostamos. Tenemos en nuestro currículo una hora más de Inglés que el resto de colegios de nuestro entorno. Creemos que es una oportunidad para ellos, buscamos una mentalidad global y ganar en competencias lingüísticas», explica Alberto López, director del CPR Miralba (Jesuitinas), desde cuyo centro organizan «intercambios» e «inmersiones» con múltiples cursos: «Nuestro nivel, el de nuestros alumnos cuando terminan Bachillerato es el B2», concluye.

Mundo «globalizado»

Lo cierto es que para los centros concertados, el apellido de «plurilingüe» es un aliciente para las familias a la hora de decantarse por uno u otro modelo educativo. «En nuestro caso, es uno de los aspectos que más interés genera durante las jornadas de puertas abiertas y entrevistas con nuevas familias», añade Castro.

Con todo, y aunque en ocasiones se relegue a materias como Educación Física o Dibujo, lo cierto es que ganan en fluidez, pierden el miedo o la vergüenza de dialogar en otra lengua y aprenden conceptos quizás más cotidianos». «Es verdad que con la IA todo lo relativo a la traducción e idiomas se ha simplificado pero creemos que en un mundo tan globalizado, dominar la lengua común, que podríamos decir el Inglés o también el Francés que nosotros lo impartimos, les va a dar un plus», amplía el director del CPR Miralba.